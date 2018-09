Letöltendő börtönt kapott a Kopernikusz Iskolaszövetkezet két elnöke, akik 2012-ben úgy állítottak ki számlákat, hogy valós tevékenységet nem folytattak. A Szegedi Törvényszéken, három évvel ezelőtt indult perben összesen 667 millió forint költségvetési kár okozásával vádolták meg a két, az iskolaszövetkezet élén egymást követő elnököt. Az eredeti vádban is az szerepelt, hogy mindketten részt vettek abban a számlázási láncolatban, amelynek a végén, egy közbülső céget beiktatva, a Humán Operátor Zrt állt, a számlázási technika célja, az adók megfizetésének elkerülése volt.

A büntetőper elején a vádlottak fenntartották a nyomozás során tett vallomásaikat. A másodrendű vádlott törte meg a csendet, amikor már javában zajlott a Czeglédy Csaba elleni nyomozás. Ekkor a bíróság előtt is vallomást tett, sok ponton a korábban mondottakkal ellenkező tartalommal. A másodrendű vádlott ekkor részletesen beszámolt arról, hogy őt lényegében Czeglédy bízta meg a láncolat felépítésével, és azt is tudta, hogy a cél az adóelkerülés. Ezt követően módosította az ügyész a vádat úgy, hogy innentől már bűnsegédként álltak a bíróság előtt.

Az elsőrendű vádlottra két és fél, a másodrendűre pedig három és fél év letöltendő börtönt szabott ki a bíró, aki mint mondta, az összeg nagysága miatt a kiszabható büntetés alsó határát súrolóan szabta ki a büntetést.

A bíró most reagált a másodrendű vádlott védőjének arra a felvetésére is, hogy a Czeglédy-ügyben tett vádemelésig függesszék fel ezt a pert, mivel védence abban az ügyben is gyanúsított, és akár egyesítsék is a két büntetőeljárást. A bíró álláspontja szerint ez több dolog miatt sem lehetséges: elsőként az elsőrendű vádlott jogaira hivatkozott, mivel ő a másik ügyben nem érintett, így indokolatlanul húzódna a vele kapcsolatos eljárás, ami miatt akár a Strasbourgi bíróságon is kártérítésért folyamodhatna, és nagy valószínűséggel azt meg is ítélnék számára.

A másik a bíró azzal érvelt, hogy a másodrendű vádlott esetében a Czeglédy-ügy majdani eljárásában a már megítélt büntetést nem szabnák ki újra, tehát nem kaphat dupla büntetést, amivel az ügyvéd érvelt. A bíró azt is hozzátette, hogy a két ügy egyesítése szerinte pedig azért ütközik nehézségekbe, mert a mostani per még a régi büntetőeljárás rend szerint kezdődött, míg a Czeglédy-ügyben hamarosan induló pert pedig a július elseje óta hatályos új BE szerint bonyolítják le.

A most kiszabott büntetések nem jogerősek, az elsőrendű vádlott védője felmentésért, a másodrendűé enyhítésért fellebbezett.