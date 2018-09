Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a választási eljárásról, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvényt a fideszes László Tamás a XV. kerületi helyi választási bizottság szerint.","shortLead":"Megsértette a választási eljárásról, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvényt a fideszes László Tamás a XV...","id":"20180907_tanevnyito_iskola_kampanybeszed_xv_kerulet_idokozi_polgarmestervalasztas_laszlo_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63385b00-09ea-4285-b7e6-624763df57af","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_tanevnyito_iskola_kampanybeszed_xv_kerulet_idokozi_polgarmestervalasztas_laszlo_tamas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:37","title":"Elmeszelték a tanévnyitón kampányoló fideszes polgármesterjelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A luxuscég a környezettudatosság jegyében szőrmét sem fog többé használni.","shortLead":"A luxuscég a környezettudatosság jegyében szőrmét sem fog többé használni.","id":"20180906_Felhagy_megmaradt_termekeinek_elegetesevel_a_Burberry","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f095784-16ea-4a28-aa0b-379c4f624a5d","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Felhagy_megmaradt_termekeinek_elegetesevel_a_Burberry","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:32","title":"Felhagy megmaradt termékeinek elégetésével a Burberry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb09b92-e1fd-4019-aaf4-7f5235b04c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző duóként indult Papaver Cousins még tavasszal jelentette meg második nagylemezét. A Bad Writing dalait már Liverpoolban, Walesben és St. Gallenben is eljátszották, szeptember 14-én pedig az A38 Kiállítóterében tartják lemezbemutató koncertjüket, előtte azonban még egy klipet is forgattak, ami itt és most debütál.","shortLead":"Az énekes-dalszerző duóként indult Papaver Cousins még tavasszal jelentette meg második nagylemezét. A Bad Writing...","id":"20180907_Papaver_Cousins_klip_video_The_Clouds_Are_Moving_Fast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddb09b92-e1fd-4019-aaf4-7f5235b04c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b8c45-7aa1-4a91-a0c6-d55dc8487d14","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Papaver_Cousins_klip_video_The_Clouds_Are_Moving_Fast","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:30","title":"\"Olyan elképesztő nagy baj nem történhet velünk\" – itt a Papaver Cousins új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920bfb9a-5c03-4bdd-8173-3be6885086d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc kéri, hogy aki vásárolt a termékből, vigye vissza.","shortLead":"Az áruházlánc kéri, hogy aki vásárolt a termékből, vigye vissza.","id":"20180906_uvegdarab_lehet_az_instant_levesben_visszahivja_a_tesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920bfb9a-5c03-4bdd-8173-3be6885086d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bc6d22-3c2e-4ccb-82d3-aa00ab119a30","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_uvegdarab_lehet_az_instant_levesben_visszahivja_a_tesco","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:59","title":"Üvegdarab lehet az instant levesben, visszahívja a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kiemelt ellenőrzést tartott a rendőrség, egy hét alatt 67 embert fogtak el a főváros X. és XIV. kerületében kábítószerrel kapcsolatos bűnesetek miatt.","shortLead":"Kiemelt ellenőrzést tartott a rendőrség, egy hét alatt 67 embert fogtak el a főváros X. és XIV. kerületében...","id":"20180907_drograzzia_rendorseg_kobanya_zuglo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d57a25-bd7b-453e-8e2b-699ea0a3358d","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_drograzzia_rendorseg_kobanya_zuglo","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:03","title":"Vége a drograzziáknak Kőbányán és Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmondási hullám amiatt indulhatott meg, hogy az osztályról fokozatosan távoztak a nővérek, a maradókra pedig egyre több munka jutott.","shortLead":"A felmondási hullám amiatt indulhatott meg, hogy az osztályról fokozatosan távoztak a nővérek, a maradókra pedig egyre...","id":"20180907_24hu_felmondott_az_osszes_apolo_az_ajkai_korhaz_intenziv_osztalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1987e18d-8c56-4bb1-9011-ca7bbc554bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_24hu_felmondott_az_osszes_apolo_az_ajkai_korhaz_intenziv_osztalyan","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:15","title":"24.hu: Felmondott az összes ápoló az ajkai kórház intenzív osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ca35cf-b0bb-4ee1-9316-8740d9a06b78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Élet és Irodalomban közzétett nyílt levelében azt a kérdést teszi fel Orbánnak, hogy \"Mi a te kereszténységed?\".","shortLead":"Az Élet és Irodalomban közzétett nyílt levelében azt a kérdést teszi fel Orbánnak, hogy \"Mi a te kereszténységed?\".","id":"20180907_Nyilt_levelben_szolt_be_kemenyen_Orbannak_Vekerdy_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ca35cf-b0bb-4ee1-9316-8740d9a06b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502e7af-e270-44fc-96b8-c08614b0f18b","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Nyilt_levelben_szolt_be_kemenyen_Orbannak_Vekerdy_Tamas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:28","title":"Nyílt levélben szólt be keményen Orbánnak Vekerdy Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Építő Zrt.-t a miniszterelnök vejének környezetéhez tartozó vállalkozók vették meg Mészáros Lőrinc érdekeltségétől, most 17,5 milliárd forintért építhetnek múzeumot a Ligetbe.","shortLead":"A Magyar Építő Zrt.-t a miniszterelnök vejének környezetéhez tartozó vállalkozók vették meg Mészáros Lőrinc...","id":"20180905_Hiszinem_hiszi_a_varosligeti_Zene_Hazat_is_Tiborczkozeli_ceg_epiti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f1d3ab-e6c6-46ad-af29-66873fc26c99","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Hiszinem_hiszi_a_varosligeti_Zene_Hazat_is_Tiborczkozeli_ceg_epiti","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:21","title":"Hiszi, nem hiszi, a városligeti Zene Házát is Tiborcz-közeli cég építi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]