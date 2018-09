Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kértek a hitelezők a kormány által pátyolgatott autóbuszgyártó képtelen ajánlatából, indulhat a 180 csuklós le nem gyártásával ismertté vált cég felszámolása.","shortLead":"Nem kértek a hitelezők a kormány által pátyolgatott autóbuszgyártó képtelen ajánlatából, indulhat a 180 csuklós le nem...","id":"20180906_Meszaros_Lorinc_is_veszthet_az_Ikarus_Egyedi_bukdacsolasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b1a526-b6dc-4d78-aa15-3da3d13f27a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Meszaros_Lorinc_is_veszthet_az_Ikarus_Egyedi_bukdacsolasan","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:13","title":"Mészáros Lőrinc is veszthet az Ikarus Egyedi bukdácsolásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek iskolai túlterheltségéről régóta beszél mindenki, pedagógusok, szülők, politikusok, sőt a kormány is.","shortLead":"A gyerekek iskolai túlterheltségéről régóta beszél mindenki, pedagógusok, szülők, politikusok, sőt a kormány is.","id":"20180907_Napi_horror_a_kozoktatasban_8_ora_a_masodik_osztalyban_mindennap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf9e719-c52d-46c3-8901-87718e85d0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Napi_horror_a_kozoktatasban_8_ora_a_masodik_osztalyban_mindennap","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:18","title":"Napi horror a közoktatásban: 8 óra a második osztályban minden nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b7f666-342e-436e-85f1-7160646d560c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ elérkezettnek látta az időt arra, hogy ismételten felvarrja a több évtizedes múltra visszatekintő modell ráncait. Óvatosan cselekedett.","shortLead":"Az AvtoVAZ elérkezettnek látta az időt arra, hogy ismételten felvarrja a több évtizedes múltra visszatekintő modell...","id":"20180906_41_ev_utan_ismet_megujul_a_lada_niva_ime_a_2019es_modell_4x4_terepjaro_suv_facelift","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b7f666-342e-436e-85f1-7160646d560c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c0702-596c-43e0-a91f-3ec280b44f8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_41_ev_utan_ismet_megujul_a_lada_niva_ime_a_2019es_modell_4x4_terepjaro_suv_facelift","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:21","title":"41 év után ismét frissítenek a Lada Niván, íme a 2019-es modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát. A szövegből szemezgettünk.","shortLead":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát...","id":"20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c80f2c-15d4-4f1b-bb81-b39ad8ced00a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:15","title":"10 dolog, amit Vekerdy Tamás követendőnek tart a dán gyereknevelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505650cc-8208-4817-b5cb-74f1c0329c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaországban hagyomány, hogy a sportminiszteri funkcióra sikeres sportelőélettel rendelkező személyiségeket neveznek ki. Volt már a gallok földjén az utóbbi években miniszter a sikeres rögbikapitány, egy fantasztikus atléta és egy kardvívó is. De ők mind férfiak voltak. ","shortLead":"Franciaországban hagyomány, hogy a sportminiszteri funkcióra sikeres sportelőélettel rendelkező személyiségeket...","id":"20180906_Az_adohivatal_kozbeszurt_a_franciaknal_ez_is_eleg_volt_az_olimpiai_bajnokbol_lett_politikus_lemondasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=505650cc-8208-4817-b5cb-74f1c0329c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a498cf36-aa89-4b64-ada7-493508dcb7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Az_adohivatal_kozbeszurt_a_franciaknal_ez_is_eleg_volt_az_olimpiai_bajnokbol_lett_politikus_lemondasahoz","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:05","title":"Az adóhivatal közbeszúrt, a franciáknál ez is elég volt az olimpiai bajnokból lett politikus lemondásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f824de-59b5-48ca-8a3a-4bdeed1e0f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BM Személyre szabott Ügyintézési Felületén az erkölcsi bizonyítvány igénylésétől kezdve a külföldi letelepedés bejelentéséig egy sor dolgot elintézhet.","shortLead":"A BM Személyre szabott Ügyintézési Felületén az erkölcsi bizonyítvány igénylésétől kezdve a külföldi letelepedés...","id":"20180907_A_Belugyminiszteriumhoz_tartozo_ugyet_intezne_Az_interneten_keresztul_is_megteheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f824de-59b5-48ca-8a3a-4bdeed1e0f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0c4a10-d926-4f09-bab0-87ecfaa2e8da","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_Belugyminiszteriumhoz_tartozo_ugyet_intezne_Az_interneten_keresztul_is_megteheti","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:40","title":"A Belügyminisztériumhoz tartozó ügyet intézne? Az interneten keresztül is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Építő Zrt.-t a miniszterelnök vejének környezetéhez tartozó vállalkozók vették meg Mészáros Lőrinc érdekeltségétől, most 17,5 milliárd forintért építhetnek múzeumot a Ligetbe.","shortLead":"A Magyar Építő Zrt.-t a miniszterelnök vejének környezetéhez tartozó vállalkozók vették meg Mészáros Lőrinc...","id":"20180905_Hiszinem_hiszi_a_varosligeti_Zene_Hazat_is_Tiborczkozeli_ceg_epiti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f1d3ab-e6c6-46ad-af29-66873fc26c99","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Hiszinem_hiszi_a_varosligeti_Zene_Hazat_is_Tiborczkozeli_ceg_epiti","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:21","title":"Hiszi, nem hiszi, a városligeti Zene Házát is Tiborcz-közeli cég építi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","shortLead":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","id":"20180905_volvo_360c_koncepcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba33aab0-1b41-41b8-bc36-8aec1783c6a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_volvo_360c_koncepcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:28","title":"A Volvo új autójában tényleg jobb, ha inkább alszunk egyet útközben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]