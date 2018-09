Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2cb834b-5bc1-43a5-92a1-1905e6dd9602","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zene egy tökéletes eszköz, hogy azoknak a nevében beszéljünk, akiket amúgy nem hallgatnak meg – mondta az énekes, aki budapesti fellépése előtt beszélt a tinédzserekkel. ","shortLead":"A zene egy tökéletes eszköz, hogy azoknak a nevében beszéljünk, akiket amúgy nem hallgatnak meg – mondta az énekes, aki...","id":"20180905_Ricky_Martin_gyermekotthonok_unicef_koncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2cb834b-5bc1-43a5-92a1-1905e6dd9602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3e29b8-2c30-401e-b481-304da189df12","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Ricky_Martin_gyermekotthonok_unicef_koncert","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:28","title":"Ricky Martin gyermekotthonokban élő fiatalokkal találkozott tegnapi koncertje előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf1bf1c-cd4a-4574-a649-a47c34ddb62e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a közerkölccsel szembement a Szenzációs Négyes.\r

\r

","shortLead":"Szerintük a közerkölccsel szembement a Szenzációs Négyes.\r

\r

","id":"20180905_A_fideszes_alcivil_csaladi_szervezet_felnyomta_az_RTL_Klubot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf1bf1c-cd4a-4574-a649-a47c34ddb62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb984259-55ba-4b5f-85be-f40cc04ff8e9","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_A_fideszes_alcivil_csaladi_szervezet_felnyomta_az_RTL_Klubot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:56","title":"A fideszes álcivil családi szervezet felnyomta az RTL Klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index olvasói szerdán arra panaszkodtak, volt, aki dupla fizetést kapott, másnak pedig indokolatlan költségeket számoltak fel az MKB-nál. Előző nap nulla forintos egyenlegre panaszkodtak a bank ügyfelei, az MKB szerint azt a hibát javították, most csak egyedi esetekről lehetett szó.","shortLead":"Az Index olvasói szerdán arra panaszkodtak, volt, aki dupla fizetést kapott, másnak pedig indokolatlan költségeket...","id":"20180906_Ujabb_furcsa_dolgokat_tapasztaltak_az_ugyfelek_Meszaros_Lorincek_bankjanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0d568c-60fa-44b1-b252-4f9a1109170b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Ujabb_furcsa_dolgokat_tapasztaltak_az_ugyfelek_Meszaros_Lorincek_bankjanal","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:10","title":"Furcsa dolgokat találtak számláikon egyes MKB-ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","shortLead":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","id":"20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16bf629-bb86-4eb6-b032-d45336ddbc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:32","title":"Baktériummal szennyezett fagylaltot és szalmonellás húst is talált a Nébih a nyári razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8293af79-de6e-449f-b691-69c2d3dff6f1","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"“A konzervatív értékrend felvállalása még ma is kockázattal jár” – nyilatkozta a Demokrata nevű lapnak a népszerű zenész, Ákos. A hvg.hu természetesen szolidaritását fejezi ki minden megalázott és megszomorított, ellenszélben alkotó jobboldali művésznek. Együttérzésünket az alábbi fabulával nyilvánítjuk ki.","shortLead":"“A konzervatív értékrend felvállalása még ma is kockázattal jár” – nyilatkozta a Demokrata nevű lapnak a népszerű...","id":"20180906_felelem_es_reszketes_akos_demokrata_nemeth_robert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8293af79-de6e-449f-b691-69c2d3dff6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93173a7e-bfc7-489b-a340-a954766f80fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_felelem_es_reszketes_akos_demokrata_nemeth_robert","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:50","title":"Félelem és reszketés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920bfb9a-5c03-4bdd-8173-3be6885086d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc kéri, hogy aki vásárolt a termékből, vigye vissza.","shortLead":"Az áruházlánc kéri, hogy aki vásárolt a termékből, vigye vissza.","id":"20180906_uvegdarab_lehet_az_instant_levesben_visszahivja_a_tesco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920bfb9a-5c03-4bdd-8173-3be6885086d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bc6d22-3c2e-4ccb-82d3-aa00ab119a30","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_uvegdarab_lehet_az_instant_levesben_visszahivja_a_tesco","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:59","title":"Üvegdarab lehet az instant levesben, visszahívja a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7c58e-2dba-4c55-8fb8-86f3738b3cb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Arts & Culture nevű alkalmazásában arcképünk alapján kereshetünk rá arra, melyik művészeti alkotásra hasonlítunk. A mókás funkció eddig csak a tengerentúlon működött, mostantól azonban a magyarok is használhatják. ","shortLead":"A Google Arts & Culture nevű alkalmazásában arcképünk alapján kereshetünk rá arra, melyik művészeti alkotásra...","id":"20180905_google_arts_and_culture_google_art_selfie_szelfi_fotozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7c58e-2dba-4c55-8fb8-86f3738b3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1200381a-b37c-43da-8c0f-e7eaadb520c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_google_arts_and_culture_google_art_selfie_szelfi_fotozas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:03","title":"Már a magyarok is kipróbálhatják a Google művészi szelfizőjét, amire több sztár is rákattant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítőcsomagot adott ki a Firefoxhoz a Mozilla. Nemcsak az asztali gépes változatot használók, de az androidosok, valamint az iPhone- vagy iPad-tulajdonosok is örülhetnek.","shortLead":"Frissítőcsomagot adott ki a Firefoxhoz a Mozilla. Nemcsak az asztali gépes változatot használók, de az androidosok...","id":"20180907_mozilla_firefox_frissites_android_ios_macos_dark_mode_sotet_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d215860-32da-40a6-ae68-da13226bca46","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_mozilla_firefox_frissites_android_ios_macos_dark_mode_sotet_mod","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:03","title":"Ha frissíti a gépén és a telefonján a Firefoxot, egy kicsit gyorsabb és jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]