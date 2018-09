Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9994cad9-0215-476d-a0b6-e6ab8aa418a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesti hőgyűrűt épít ki a Főtáv, a várhatóan 9 hónapig tartó építkezések miatt egyelőre a buszsávot kerítették el az Erzsébet hídra Pestről felvezető oldalon.","shortLead":"Budapesti hőgyűrűt épít ki a Főtáv, a várhatóan 9 hónapig tartó építkezések miatt egyelőre a buszsávot kerítették el...","id":"20180905_800_meteres_tavhoalagut_9_honap_savelzaras__ez_jon_az_Erzsebet_hidnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9994cad9-0215-476d-a0b6-e6ab8aa418a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4a755c-50f1-4662-849b-808b59fdf6a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_800_meteres_tavhoalagut_9_honap_savelzaras__ez_jon_az_Erzsebet_hidnal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 18:47","title":"800 méteres távhőalagút, 9 hónap sávelzárás – ez jön az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban, arra nem válaszolt. ","shortLead":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban...","id":"20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fa9e8c-ecc5-4d6d-aa9e-a8955cd80bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:05","title":"Pintér szerint megfelel a jogszabályoknak a menedékkérők éheztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetője. Némethet júniusban lecserélték, most a szegedi egyetem klinikai központját vezetheti.","shortLead":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi...","id":"20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096e6329-cc39-4f98-903d-0b8cc8264a04","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:14","title":"Az Egészségügyi Ellátónál leváltották, a szegedi klinikák élére kinevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","shortLead":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","id":"20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16bf629-bb86-4eb6-b032-d45336ddbc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:32","title":"Baktériummal szennyezett fagylaltot és szalmonellás húst is talált a Nébih a nyári razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány és a képzetlenség miatt egyre nagyobb a baj az éttermi higiéniával is.","shortLead":"A munkaerőhiány és a képzetlenség miatt egyre nagyobb a baj az éttermi higiéniával is.","id":"20180907_A_botcsinalta_dolgozok_miatt_bunteti_az_ettermeket_a_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639e64cf-f525-4f0d-b51a-3aea9a94809e","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_A_botcsinalta_dolgozok_miatt_bunteti_az_ettermeket_a_Nebih","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:09","title":"A botcsinálta dolgozók miatt bünteti az éttermeket a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak, fizethetnek.","shortLead":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak...","id":"20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76be913-dde4-4754-8091-ea7006adfc1e","keywords":null,"link":"/elet/20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:27","title":"Nagy bírságot kaphat, aki az utcán eszik Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán kutatók évek óta dolgoznak egy olyan ötlet megvalósításán, ami több mint 120 éve merült fel először. A cél, hogy 2050-ben már lifttel vigyenek turistákat az űrbe.","shortLead":"A japán kutatók évek óta dolgoznak egy olyan ötlet megvalósításán, ami több mint 120 éve merült fel először. A cél...","id":"20180906_japan_urlift_urtechnologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24e1d47-4740-4798-b48f-74d4e3b0abd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_japan_urlift_urtechnologia","timestamp":"2018. szeptember. 06. 07:02","title":"Egy miniűrliftet építenek a japánok, és még ebben a hónapban kipróbálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d801820-6e25-4776-80a8-e99041cc76fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség keresi a férfit. ","shortLead":"A rendőrség keresi a férfit. ","id":"20180905_A_vilag_legbenabb_rabloja_elejtette_a_fegyvert_es_elhagyta_a_nadragjat_is__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d801820-6e25-4776-80a8-e99041cc76fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f41a2b1-365e-44ef-bb0b-582eb0899bad","keywords":null,"link":"/elet/20180905_A_vilag_legbenabb_rabloja_elejtette_a_fegyvert_es_elhagyta_a_nadragjat_is__video","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:51","title":"A világ legbénább rablója elejtette a fegyvert, és elhagyta a nadrágját is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]