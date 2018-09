Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másodfokon is a cégnek adtak igazat a perelő fideszes képviselővel szemben. ","shortLead":"Másodfokon is a cégnek adtak igazat a perelő fideszes képviselővel szemben. ","id":"20180906_Dontott_a_birosag_maradhat_a_voros_csillag_a_Heinekenen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69e683a-9807-4ec0-8063-cfdbc7e2fb97","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Dontott_a_birosag_maradhat_a_voros_csillag_a_Heinekenen","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:46","title":"Döntött a bíróság: maradhat a vörös csillag a Heinekenen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76129dba-c4d2-4e52-90e5-238dfc10aec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nőtt a lakás-előtakarékoskodók pénzügyi mozgástere: az LTP-sek érezhetően többet költenek vásárlásra, építkezésre a megtakarításukból, mint az előző években. Emiatt egyre többen vesznek fel áthidaló kölcsönt.","shortLead":"Nőtt a lakás-előtakarékoskodók pénzügyi mozgástere: az LTP-sek érezhetően többet költenek vásárlásra, építkezésre...","id":"20180906_Most_valami_egeszen_msra_koltjuk_a_lakastakarekot_mint_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76129dba-c4d2-4e52-90e5-238dfc10aec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d1541f-46e3-42ea-8f14-43c1402b1eb0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180906_Most_valami_egeszen_msra_koltjuk_a_lakastakarekot_mint_tavaly","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:50","title":"Most valami egészen másra költjük a lakástakarékot, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031e4a12-6386-436e-8772-41fee7d5b873","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Még mindig ritkán igénylik vissza a másik EU-országban történt tartózkodással kapcsolatos számlák ÁFÁ-ját a hazai cégek, helyette inkább bruttó költséget könyvelnek. A magyar vállalatok többségét elsősorban a vélt adminisztrációs terhek tartják vissza, mivel nincsenek tisztában azzal, hogy a belföldön letelepedett adóalany már több éve a magyar adóhatósághoz egy elektronikusan benyújtott kérelem segítségével, díjmentesen igényelheti vissza ezt az áfát.","shortLead":"Még mindig ritkán igénylik vissza a másik EU-országban történt tartózkodással kapcsolatos számlák ÁFÁ-ját a hazai...","id":"20180906_Ezert_bukjak_be_a_magyar_cegek_a_kulfoldi_afat__kevesebb_mint_egy_honap_maradt_a_visszaigenylesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=031e4a12-6386-436e-8772-41fee7d5b873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6bbdc6-11d0-48e0-aca7-cc466ba78693","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180906_Ezert_bukjak_be_a_magyar_cegek_a_kulfoldi_afat__kevesebb_mint_egy_honap_maradt_a_visszaigenylesere","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:10","title":"Ezért bukják be a magyar cégek a külföldi áfát - kevesebb mint egy hónap maradt a visszaigénylésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen is csúszott a felújítás, ezért nem lehetett elkezdeni a tanévet. ","shortLead":"Több helyen is csúszott a felújítás, ezért nem lehetett elkezdeni a tanévet. ","id":"20180906_Tucatnyi_helyen_nem_indult_el_a_tanev_mert_nincsenek_kesz_az_iskolaepuletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665d728d-e9ce-47e2-97d0-116207fad862","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tucatnyi_helyen_nem_indult_el_a_tanev_mert_nincsenek_kesz_az_iskolaepuletek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 20:10","title":"Tucatnyi helyen nem indult el a tanév, mert nincsenek kész az iskolaépületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505650cc-8208-4817-b5cb-74f1c0329c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaországban hagyomány, hogy a sportminiszteri funkcióra sikeres sportelőélettel rendelkező személyiségeket neveznek ki. Volt már a gallok földjén az utóbbi években miniszter a sikeres rögbikapitány, egy fantasztikus atléta és egy kardvívó is. De ők mind férfiak voltak. ","shortLead":"Franciaországban hagyomány, hogy a sportminiszteri funkcióra sikeres sportelőélettel rendelkező személyiségeket...","id":"20180906_Az_adohivatal_kozbeszurt_a_franciaknal_ez_is_eleg_volt_az_olimpiai_bajnokbol_lett_politikus_lemondasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505650cc-8208-4817-b5cb-74f1c0329c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a498cf36-aa89-4b64-ada7-493508dcb7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Az_adohivatal_kozbeszurt_a_franciaknal_ez_is_eleg_volt_az_olimpiai_bajnokbol_lett_politikus_lemondasahoz","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:05","title":"Az adóhivatal közbeszúrt, a franciáknál ez is elég volt az olimpiai bajnokból lett politikus lemondásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c32b96-5442-460f-af2c-32dc45a50915","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibás modellek egy karambol esetén könnyen kigyulladnak.","shortLead":"A hibás modellek egy karambol esetén könnyen kigyulladnak.","id":"20180906_Biztonsagiovhiba_miatt_hiv_vissza_ketmillio_autot_a_Ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c32b96-5442-460f-af2c-32dc45a50915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c368a4-a72b-4946-87e9-9179c720316e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_Biztonsagiovhiba_miatt_hiv_vissza_ketmillio_autot_a_Ford","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:25","title":"Biztonságiöv-hiba miatt hív vissza kétmillió autót a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca3280b-8265-47fc-aa0a-c6beee45c118","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy sencseni óvoda igazgatója vélte jó ötletnek, hogy egy hiányos öltözékű rúdtáncos előadásával köszönti a nyári szünetről visszatérő gyerekeket. Az erotikus performanszt több száz gyerek és szülő látta, az igazgatót azonnal kirúgták az intézményből. ","shortLead":"Egy sencseni óvoda igazgatója vélte jó ötletnek, hogy egy hiányos öltözékű rúdtáncos előadásával köszönti a nyári...","id":"20180907_Rudtanccal_koszontottek_egy_kinai_ovodaban_a_vakaciorol_visszatert_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dca3280b-8265-47fc-aa0a-c6beee45c118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74868d1f-f201-4531-8e60-5cbefe5420de","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Rudtanccal_koszontottek_egy_kinai_ovodaban_a_vakaciorol_visszatert_gyerekeket","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:22","title":"Rúdtánccal köszöntötték egy kínai óvodában a vakációról visszatért gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d58691-2e09-4d26-8a62-7292f267888a","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"A mobiltechnológia fejlődésével számtalan iparágban, szakterületen új távlatok nyílnak. Nincs ez másként az oktatásban sem: a kütyükkel kapcsolatos iskolai bizalmatlanságot, ha lassan is, de kezdi felváltani az eszközök használata iránti nyitottság. Hiszen a mindenki zsebében ott lapuló multimédiás készülékek, megfelelő keretek között, élménygazdaggá, izgalmassá tehetik a tananyag elsajátítását, illetve az órai munkát. ","shortLead":"A mobiltechnológia fejlődésével számtalan iparágban, szakterületen új távlatok nyílnak. Nincs ez másként az oktatásban...","id":"lgelectronics_20180905_Mobilt_az_iskolapadba_Miert_ne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d58691-2e09-4d26-8a62-7292f267888a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def89f7-ea51-45d9-899c-3aed15d9c273","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20180905_Mobilt_az_iskolapadba_Miert_ne","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:30","title":"Mobilt az iskolapadba? Miért ne?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"}]