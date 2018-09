Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt ígéri a rezidensek szakszervezetének vezetője. Papírt még nem látott róla, de \"hallotta\". ","shortLead":"Legalábbis ezt ígéri a rezidensek szakszervezetének vezetője. Papírt még nem látott róla, de \"hallotta\". ","id":"20180906_Allitolag_megkapjak_tulorapenzuket_a_Honvedkorhaz_orvosai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19f5b41-f248-4c81-a390-3745b1a4488f","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Allitolag_megkapjak_tulorapenzuket_a_Honvedkorhaz_orvosai","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:15","title":"Állítólag megkapják túlórapénzüket a Honvédkórház orvosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán megjelent interjúban.","shortLead":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán...","id":"20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806aed4d-6283-4d4b-9db9-899b3166d347","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:22","title":"\"A Fidesz elkötelezett tagja az Európai Néppártnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőröknek 20 méterről el kell tudniuk olvasni egy rendszámtáblát, ha ez nem sikerül, nincs kegyelem.","shortLead":"A sofőröknek 20 méterről el kell tudniuk olvasni egy rendszámtáblát, ha ez nem sikerül, nincs kegyelem.","id":"20180906_Azonnal_elveszik_a_jogositvanyat_NagyBritanniaban_ha_nem_lat_jol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b981a55a-7238-4059-9cd3-32129ad9fe96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_Azonnal_elveszik_a_jogositvanyat_NagyBritanniaban_ha_nem_lat_jol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:49","title":"Azonnal elveszik a jogosítványát Nagy-Britanniában, ha nem lát jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban több mint harmincan eltűntek, 120-ra teszik a sérültek számát. Egy atomerőmű áramellátása is leállt, majd' 3 millió háztartás maradt áram nélkül.","shortLead":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban...","id":"20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed1667-b3b3-4d6a-abb4-180f841a0c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:52","title":"Erős földrengés volt Japánban, legalább 30-an eltűntek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f91bf-06b6-4ecc-bdd6-b9efb5ce386c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalomra nincs ok, ez csak akkor veszélyes, ha valaki ezer litert megiszik a tó vizéből.","shortLead":"Aggodalomra nincs ok, ez csak akkor veszélyes, ha valaki ezer litert megiszik a tó vizéből.","id":"20180907_Antidepresszansmaradvany_es_epilepszia_elleni_hatoanyag_is_kimutathato_a_Balaton_vizeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=428f91bf-06b6-4ecc-bdd6-b9efb5ce386c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac89350-03de-4c2b-8ab8-331de6f955d1","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Antidepresszansmaradvany_es_epilepszia_elleni_hatoanyag_is_kimutathato_a_Balaton_vizeben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:01","title":"Antidepresszáns-maradvány és epilepszia elleni hatóanyag is kimutatható a Balaton vizében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9053ef-9809-4aad-a373-7d1994ea4363","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Pénteken nyílt volna az idei Arc-kiállítás – ha politikai csatározások nem gátolják folyamatosan a helyszín kijelölését. A szervezőknek így csak augusztus legvégén sikerült befogadóra lelni – Zuglóban, az Örs Vezér útján –, ez viszont azt jelenti, hogy legkorábban szeptember 21-én indulhat a pimasz, kritikus hangvételű alkotásairól is elhíresült projekt. Az Arc egyik alapítójával, Bakos Gáborral ebből az apropóból kilátogattunk a Városligetbe, hogy megnézzük, milyen intenzív munkálatok zajlanak a liget azon részén, ahova eredetileg engedélyt kérték a szervezők. Ez volt ugyanis a legfőbb indok az elutasításra. Spoiler: semennyire. \r

","shortLead":"Pénteken nyílt volna az idei Arc-kiállítás – ha politikai csatározások nem gátolják folyamatosan a helyszín...","id":"20180907_Hat_ez_majdnem_elmaradt__Ma_nyilt_volna_az_ARC_de_a_politika_megfurta__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f9053ef-9809-4aad-a373-7d1994ea4363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93481f10-f30e-4fce-8d57-69f9bd253bf9","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Hat_ez_majdnem_elmaradt__Ma_nyilt_volna_az_ARC_de_a_politika_megfurta__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:57","title":"Hát ez majdnem elmaradt! – Ma nyílt volna az ARC, de a politika megfúrta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250157de-a255-433d-a01f-ef49a2498547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztai-Csató Adrienn független polgármester volt Szentistvánon, négy éve jókora fölénnyel verte a Fidesz helyi emberét. Most munkát is csak kínkeservesen sikerült találnia. És nem azért, mert nem ért semmihez.","shortLead":"Pusztai-Csató Adrienn független polgármester volt Szentistvánon, négy éve jókora fölénnyel verte a Fidesz helyi...","id":"20180906_Nehez_expolgarmesterkent_ervenyesulni_ha_az_ember_nem_tagja_a_NERnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=250157de-a255-433d-a01f-ef49a2498547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ef2453-67c4-42bc-8363-c1d35c58e930","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Nehez_expolgarmesterkent_ervenyesulni_ha_az_ember_nem_tagja_a_NERnek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:26","title":"Nehéz expolgármesterként érvényesülni, ha az ember nem tagja a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","shortLead":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","id":"20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998606aa-c506-4534-8bc2-cbc3e3c0357e","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:21","title":"Tűz volt a győri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]