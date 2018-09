Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","shortLead":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","id":"20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998606aa-c506-4534-8bc2-cbc3e3c0357e","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:21","title":"Tűz volt a győri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Virális tweet bejegyzés hívta fel a figyelmet a zsebes menyasszonyi ruhákra.","shortLead":"Virális tweet bejegyzés hívta fel a figyelmet a zsebes menyasszonyi ruhákra.","id":"20180907_Megorult_a_net_a_legujabb_trendtol_zsebre_tett_kezzel_kell_alairni_a_szerzodest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843be71a-2dff-4db1-836c-ac85661a30cd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Megorult_a_net_a_legujabb_trendtol_zsebre_tett_kezzel_kell_alairni_a_szerzodest","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:55","title":"Megőrült a net a legújabb trendtől: zsebre tett kézzel kell aláírni a szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbca699-157c-44bd-8798-dba1ce4d9587","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt nagy felhajtás.","shortLead":"Nem volt nagy felhajtás.","id":"20180906_megnosult_lukacs_laszlo_tankcsapda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dbca699-157c-44bd-8798-dba1ce4d9587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1448ef4a-7da4-4256-869d-1c8aec0f21ea","keywords":null,"link":"/elet/20180906_megnosult_lukacs_laszlo_tankcsapda","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:57","title":"Megnősült a Tankcsapda énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d58691-2e09-4d26-8a62-7292f267888a","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"A mobiltechnológia fejlődésével számtalan iparágban, szakterületen új távlatok nyílnak. Nincs ez másként az oktatásban sem: a kütyükkel kapcsolatos iskolai bizalmatlanságot, ha lassan is, de kezdi felváltani az eszközök használata iránti nyitottság. Hiszen a mindenki zsebében ott lapuló multimédiás készülékek, megfelelő keretek között, élménygazdaggá, izgalmassá tehetik a tananyag elsajátítását, illetve az órai munkát. ","shortLead":"A mobiltechnológia fejlődésével számtalan iparágban, szakterületen új távlatok nyílnak. Nincs ez másként az oktatásban...","id":"lgelectronics_20180905_Mobilt_az_iskolapadba_Miert_ne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d58691-2e09-4d26-8a62-7292f267888a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def89f7-ea51-45d9-899c-3aed15d9c273","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20180905_Mobilt_az_iskolapadba_Miert_ne","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:30","title":"Mobilt az iskolapadba? Miért ne?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon minden jóval az uniós szint felett drágult, és több kategóriában is dobogós lett az ország. Az egészségügyi termékek és szolgáltatások terén a tagállamok közül nálunk volt a legnagyobb áremelkedés.","shortLead":"Magyarországon minden jóval az uniós szint felett drágult, és több kategóriában is dobogós lett az ország...","id":"20180907_Sokkolo_abra_mutatja_bemi_dragult_meg_annyira_mit_az_alkohol_es_a_cigaretta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574c9a54-2a7f-424c-aefd-b2ba4d492118","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Sokkolo_abra_mutatja_bemi_dragult_meg_annyira_mit_az_alkohol_es_a_cigaretta","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:04","title":"Sokkoló ábra mutatja be, mi drágult még annyira, mint az alkohol és a cigaretta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okostelefonnal is lehet segíteni az olvasástanulást, de semmi sem pótolja a szülői gondoskodást és az otthoni könyvtárat.","shortLead":"Okostelefonnal is lehet segíteni az olvasástanulást, de semmi sem pótolja a szülői gondoskodást és az otthoni...","id":"20180906_olvasas_olvasastanitas_olvasni_tanulas_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0af885-2592-4184-99ed-72277bc8ff70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_olvasas_olvasastanitas_olvasni_tanulas_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:03","title":"Segít-e a telefonnyomkodás abban, hogy megtanuljon olvasni a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d172ac-b9ad-44cb-b440-6acd21595bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kérik a férfi azonosításához.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kérik a férfi azonosításához.","id":"20180906_ellenort_vert_a_vonaton_ezt_a_ferfit_keresik_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26d172ac-b9ad-44cb-b440-6acd21595bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f9be9b-2406-4878-81ec-d87b07e44976","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_ellenort_vert_a_vonaton_ezt_a_ferfit_keresik_a_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:01","title":"Ellenőrt vert a vonaton, ezt a férfit keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A luxuscég a környezettudatosság jegyében szőrmét sem fog többé használni.","shortLead":"A luxuscég a környezettudatosság jegyében szőrmét sem fog többé használni.","id":"20180906_Felhagy_megmaradt_termekeinek_elegetesevel_a_Burberry","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f095784-16ea-4a28-aa0b-379c4f624a5d","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Felhagy_megmaradt_termekeinek_elegetesevel_a_Burberry","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:32","title":"Felhagy megmaradt termékeinek elégetésével a Burberry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]