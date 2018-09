Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen is csúszott a felújítás, ezért nem lehetett elkezdeni a tanévet. ","shortLead":"Több helyen is csúszott a felújítás, ezért nem lehetett elkezdeni a tanévet. ","id":"20180906_Tucatnyi_helyen_nem_indult_el_a_tanev_mert_nincsenek_kesz_az_iskolaepuletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665d728d-e9ce-47e2-97d0-116207fad862","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tucatnyi_helyen_nem_indult_el_a_tanev_mert_nincsenek_kesz_az_iskolaepuletek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 20:10","title":"Tucatnyi helyen nem indult el a tanév, mert nincsenek kész az iskolaépületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb09b92-e1fd-4019-aaf4-7f5235b04c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző duóként indult Papaver Cousins még tavasszal jelentette meg második nagylemezét. A Bad Writing dalait már Liverpoolban, Walesben és St. Gallenben is eljátszották, szeptember 14-én pedig az A38 Kiállítóterében tartják lemezbemutató koncertjüket, előtte azonban még egy klipet is forgattak, ami itt és most debütál.","shortLead":"Az énekes-dalszerző duóként indult Papaver Cousins még tavasszal jelentette meg második nagylemezét. A Bad Writing...","id":"20180907_Papaver_Cousins_klip_video_The_Clouds_Are_Moving_Fast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb09b92-e1fd-4019-aaf4-7f5235b04c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b8c45-7aa1-4a91-a0c6-d55dc8487d14","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Papaver_Cousins_klip_video_The_Clouds_Are_Moving_Fast","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:30","title":"\"Olyan elképesztő nagy baj nem történhet velünk\" – itt a Papaver Cousins új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031e4a12-6386-436e-8772-41fee7d5b873","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Még mindig ritkán igénylik vissza a másik EU-országban történt tartózkodással kapcsolatos számlák ÁFÁ-ját a hazai cégek, helyette inkább bruttó költséget könyvelnek. A magyar vállalatok többségét elsősorban a vélt adminisztrációs terhek tartják vissza, mivel nincsenek tisztában azzal, hogy a belföldön letelepedett adóalany már több éve a magyar adóhatósághoz egy elektronikusan benyújtott kérelem segítségével, díjmentesen igényelheti vissza ezt az áfát.","shortLead":"Még mindig ritkán igénylik vissza a másik EU-országban történt tartózkodással kapcsolatos számlák ÁFÁ-ját a hazai...","id":"20180906_Ezert_bukjak_be_a_magyar_cegek_a_kulfoldi_afat__kevesebb_mint_egy_honap_maradt_a_visszaigenylesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=031e4a12-6386-436e-8772-41fee7d5b873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6bbdc6-11d0-48e0-aca7-cc466ba78693","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180906_Ezert_bukjak_be_a_magyar_cegek_a_kulfoldi_afat__kevesebb_mint_egy_honap_maradt_a_visszaigenylesere","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:10","title":"Ezért bukják be a magyar cégek a külföldi áfát - kevesebb mint egy hónap maradt a visszaigénylésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Három éve készült el a Józsefvárosi pályaudvar területén az az épületegyüttes, amely a holokauszt áldozatainak és az embermentők bátorságának állítana emléket, ám azóta is üresen áll. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint azonban a várakozásnak vége: jövőre megnyílik az emlékközpont.","shortLead":"Három éve készült el a Józsefvárosi pályaudvar területén az az épületegyüttes, amely a holokauszt áldozatainak és...","id":"20180907_jovore_megnyilik_a_sorsok_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4614db-c8e3-4650-918b-457c4798a7be","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_jovore_megnyilik_a_sorsok_haza","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:30","title":"Jövőre megnyílik a Sorsok Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyének fináléjába.","shortLead":"Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20180907_tenisztortenelem_babosek_dontoznek_a_us_openen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6980d8a-0163-48c6-9c6c-747996e0ba50","keywords":null,"link":"/sport/20180907_tenisztortenelem_babosek_dontoznek_a_us_openen","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:44","title":"Tenisztörténelem: Babosék döntőznek a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát. A szövegből szemezgettünk.","shortLead":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát...","id":"20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c80f2c-15d4-4f1b-bb81-b39ad8ced00a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:15","title":"10 dolog, amit Vekerdy Tamás követendőnek tart a dán gyereknevelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aff46c-fbe3-435f-8beb-6e01a161a2ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"26 európai főváros földgáz és villamos energia végfelhasználói árait hasonlította össze a MEKH. Bár Budapesten a legolcsóbb a gáz, valamint az egyik legolcsóbb az áram, de vásárlóerő-paritáson számolva már nem ilyen fényes a helyzet.\r

","shortLead":"26 európai főváros földgáz és villamos energia végfelhasználói árait hasonlította össze a MEKH. Bár Budapesten...","id":"20180907_Energetikai_Hivatal_nem_a_rezsi_magas_a_fizetesunk_keves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aff46c-fbe3-435f-8beb-6e01a161a2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683cdc14-0204-47d6-b2e0-a16d9e328932","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Energetikai_Hivatal_nem_a_rezsi_magas_a_fizetesunk_keves","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:08","title":"Energetikai Hivatal: Nem a rezsi magas, a fizetésünk kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Kúria több, az adózás rendjét érintő eljárásjogi kérdésben döntött az adózók javára. Az ítéletekben lefektetett jogelvek a vállalkozások már lezárt ügyeire is hatással lehetnek – olvasható az Adózónán.","shortLead":"A Kúria több, az adózás rendjét érintő eljárásjogi kérdésben döntött az adózók javára. Az ítéletekben lefektetett...","id":"20180906_Ervenytelen_lehet_a_NAVbuntetes_ha_hibazik_a_hatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946702a9-2773-4dfd-b34e-72c2b4fcfa88","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180906_Ervenytelen_lehet_a_NAVbuntetes_ha_hibazik_a_hatosag","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:51","title":"Érvénytelen lehet a NAV-büntetés, ha hibázik a hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]