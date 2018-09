Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","shortLead":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","id":"20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16bf629-bb86-4eb6-b032-d45336ddbc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:32","title":"Baktériummal szennyezett fagylaltot és szalmonellás húst is talált a Nébih a nyári razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","shortLead":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","id":"20180905_volvo_360c_koncepcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba33aab0-1b41-41b8-bc36-8aec1783c6a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_volvo_360c_koncepcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:28","title":"A Volvo új autójában tényleg jobb, ha inkább alszunk egyet útközben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve államosították az ágazatot.","shortLead":"Két éve államosították az ágazatot.","id":"20180905_Majdnem_minden_kemenyt_kisopor_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39676d0-6c51-4702-804e-d45b52f891a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Majdnem_minden_kemenyt_kisopor_az_allam","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:42","title":"Majdnem minden kéményt kisöpör az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítőcsomagot adott ki a Firefoxhoz a Mozilla. 