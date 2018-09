2017. november: elkészült a Nemzetek Ligája beosztása. Európa 55 válogatottját négy ligára osztották, az A ligába került az UEFA-ranglista 1-12. helyezettje, a B ligába a 13-24., a C-be a 25-39., közöttük Magyarország, a D-be pedig a 40-55. 2018. január: minden ligán belül 4 csoportba sorsolták a csapatokat, vagyis összesen 16 csoport lett. 2018. szeptember-november: lejátsszák a csoportmeccseket, mindenki mindenki ellen kétszer játszik a csoportjában. Ezután másfél évre félretesszük a Nemzetek Ligáját. 2019. március-november: lejátsszák a „sima” Eb-selejtezőket. A lebonyolítás itt a hagyományos marad, 10 csoport, mindegyikből az első kettő jut tovább, pótselejtező nincs, így az Eb-re elkel 20 hely. 2020. március: 16 csapattal indul a Nemzetek Ligája playoff-ja, hogy kiosszák az Eb maradék négy helyét. A négy liga négy-négy csoportgyőztese marad versenyben, ők lejátsszák az A, a B, a C és a D liga elődöntőit és döntőit, mindegyik ligából a győztes jut ki az Eb-re. Ha egy csapat a hagyományos Eb-selejtezőn már továbbjutott, akkor a csoportjának második helyezettje játszik helyette, ha pedig az is, akkor a harmadik. Ha egy NL-csoport összes tagja kijutott az Eb-selejtezőről, akkor az eggyel gyengébb ligából jöhet a legjobb csoportmásodik. Mivel az A liga legtöbb csapata valószínűleg továbbjut az Eb-selejtezőn, a B ligában a csoportmásodik hely jó eséllyel elég lesz az NL-playoffhoz, a B liga harmadikjai is reménykedhetnek, de még a mi C ligánkban is van esély arra, hogy playoffot érjen a második hely. A D ligából szinte biztos, hogy csak a csoportgyőztesek játszanak.