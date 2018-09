Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80c73a4b-2297-42f5-a41c-632996e73a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen elkövető felkutatásában.\r

","shortLead":"A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen elkövető felkutatásában.\r

","id":"20180908_Bbbakocsis_no_utott_meg_egy_buszsofort_keresik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c73a4b-2297-42f5-a41c-632996e73a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51851c8d-03c6-45fc-bb67-dc76831cd7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Bbbakocsis_no_utott_meg_egy_buszsofort_keresik","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:43","title":"Babakocsis nő ütött meg egy buszsofőrt, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltételes szabadulását töltötte még csak az 57 éves férfi tavaly szeptemberben, de még abban a hónapban két házba is betört. Mehet vissza a börtönbe az ítélet szerint.","shortLead":"Feltételes szabadulását töltötte még csak az 57 éves férfi tavaly szeptemberben, de még abban a hónapban két házba is...","id":"20180906_Alig_szabadult_egy_nap_alatt_tobb_hazba_is_betort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135efc22-71f4-427e-996e-275f890229bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Alig_szabadult_egy_nap_alatt_tobb_hazba_is_betort","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:06","title":"Alig szabadult a börtönből, már betört több házba is – elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a benzines autók a legnépszerűbbek.","shortLead":"Még mindig a benzines autók a legnépszerűbbek.","id":"20180907_Egyre_kevesbe_akarunk_dizelautot_venni_de_az_elektromos_jarmuvek_ideje_meg_nem_jott_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33499507-1e1c-40e3-99d7-f01afab351fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Egyre_kevesbe_akarunk_dizelautot_venni_de_az_elektromos_jarmuvek_ideje_meg_nem_jott_el","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:52","title":"Egyre kevésbé akarunk dízelautót venni, de az elektromos járművek ideje még nem jött el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Émilien, a béna rendőr és Daniel, a marseille-i taxis ezzel üldözte a „japókat”.","shortLead":"Émilien, a béna rendőr és Daniel, a marseille-i taxis ezzel üldözte a „japókat”.","id":"20180906_Elado_a_Taxi_filmbol_az_eredeti_taxi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02dd5288-697c-490f-9f73-91dead142795","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_Elado_a_Taxi_filmbol_az_eredeti_taxi","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:36","title":"Eladó a Taxi filmből az a taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint az Emmitől az innovációs tárcához, onnan pedig egy közalapítványhoz kerülne az intézmény fenntartása.","shortLead":"A tervek szerint az Emmitől az innovációs tárcához, onnan pedig egy közalapítványhoz kerülne az intézmény fenntartása.","id":"20180907_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf233e8-e11a-4e7a-874f-a70f250b14f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:46","title":"Magánegyetem lehet a Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló pénzügyi salátatörvény uniós jogharmonizáció címén kerül nemsokára a parlament elé.","shortLead":"Az erről szóló pénzügyi salátatörvény uniós jogharmonizáció címén kerül nemsokára a parlament elé.","id":"20180907_Eletuk_vegeig_is_hivatalban_maradhatnak_az_MNB_felugyelobizottsaganak_tagjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c4fd7-227d-4b45-ac6d-426ec1281056","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Eletuk_vegeig_is_hivatalban_maradhatnak_az_MNB_felugyelobizottsaganak_tagjai","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:28","title":"Életük végéig is hivatalban maradhatnak az MNB felügyelőbizottságának tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó ideje tudható volt, hogy a folytatást blokkoló Lázár János távozásával előbb-utóbb felmelegíti a kormány a Sorsok Háza három éve befagyott ügyét, az azonban furcsa egybeesés, hogy pont az uniós \"atombomba\" ledobásának egy fontos állomása felé közeledve jelentik be azt. A múzeum ügye a két legnagyobb befolyású hazai zsidó szervezet, a Mazsihisz és az Emih szembenállásának, illetve az előbbi leszalámizásának újabb állomása is. ","shortLead":"Jó ideje tudható volt, hogy a folytatást blokkoló Lázár János távozásával előbb-utóbb felmelegíti a kormány a Sorsok...","id":"20180907_Nem_a_muzeumrol_szol_hogy_felporgorgeti_a_kormany_a_Sorsok_Haza_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdbdd14-4ca4-4174-91fb-46733e218220","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Nem_a_muzeumrol_szol_hogy_felporgorgeti_a_kormany_a_Sorsok_Haza_ugyet","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:58","title":"Nem a múzeumról szól, hogy felpörgeti a kormány a Sorsok Háza ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b7f666-342e-436e-85f1-7160646d560c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ elérkezettnek látta az időt arra, hogy ismételten felvarrja a több évtizedes múltra visszatekintő modell ráncait. Óvatosan cselekedett.","shortLead":"Az AvtoVAZ elérkezettnek látta az időt arra, hogy ismételten felvarrja a több évtizedes múltra visszatekintő modell...","id":"20180906_41_ev_utan_ismet_megujul_a_lada_niva_ime_a_2019es_modell_4x4_terepjaro_suv_facelift","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b7f666-342e-436e-85f1-7160646d560c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c0702-596c-43e0-a91f-3ec280b44f8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_41_ev_utan_ismet_megujul_a_lada_niva_ime_a_2019es_modell_4x4_terepjaro_suv_facelift","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:21","title":"41 év után ismét frissítenek a Lada Niván, íme a 2019-es modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]