A HírTV-nél a portaszolgálatot már éjszaka lecserélték, szerda reggel tízre pedig megérkezett Nyerges Zsolt tulaj és a csatorna most visszatérő ex-vezére, a kormánypárti média egyik prófétája, Liszkay Gábor is. Ő itt hivatalosan médiatanácsadó lesz, a menedzsmentet délelőtt mutatják be. Műsorok és műsorkészítők sorsa dől el, így távozik Kálmán Olga, Csintalan Sándor, veszélyben a Célpont és a Riasztás. Az új stáb egy része állítólag az Echo TV-től érkezik. Kövesse az eseményeket folyamatosan bővülő cikkünkben.