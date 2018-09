Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","id":"20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5478ae6-cb60-4640-91ea-cf43e20d1af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:40","title":"Visszatért a kipihent Orbán és nekiveselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631a5c55-77b8-404e-ae54-b769311949cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ocean Cleanup keretein belül egy 600 méter hosszú csővel, és a hozzá kapcsolt szűrővel kezdik összeszedni a Csendes-óceánon összegyűlt műanyag hulladék nagy részét. A szakemberek szombaton szállnak vízre.","shortLead":"Az Ocean Cleanup keretein belül egy 600 méter hosszú csővel, és a hozzá kapcsolt szűrővel kezdik összeszedni...","id":"20180907_ocean_cleanup_csendes_ocean_muanyag_szemet_szemetsziget_plasztikhulladek_system_001_tisztitorendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=631a5c55-77b8-404e-ae54-b769311949cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a02f6a-c3ab-40db-90cf-0dcf5a86ca26","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_ocean_cleanup_csendes_ocean_muanyag_szemet_szemetsziget_plasztikhulladek_system_001_tisztitorendszer","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:52","title":"Indul a nagy szemétgyűjtő projekt: elkezdik kihalászni a rengeteg műanyagot a Csendes-óceánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd09ff8-d2f1-43d7-b472-d0cab6e37763","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy dobozról van szó, melynek elemeit egymáshoz kapcsolgatva egy 12 négyzetméteres szerkezetet kap az ember. Feltalálója szerint a összecsukott állapotban bármilyen furgonba befér. ","shortLead":"Egy dobozról van szó, melynek elemeit egymáshoz kapcsolgatva egy 12 négyzetméteres szerkezetet kap az ember...","id":"20180909_A_sator_a_multe_Osszecsukhato_kempinghazat_talalt_fel_egy_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd09ff8-d2f1-43d7-b472-d0cab6e37763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e0cfe-ce07-4cfd-9b86-50f799947a48","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_A_sator_a_multe_Osszecsukhato_kempinghazat_talalt_fel_egy_magyar","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:58","title":"A sátor a múlté? Összecsukható kempingházat talált fel egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddbebc0-86a4-4b85-9d9e-2a2f713a9186","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai rapperre kaliforniai otthonában találtak rá, sajtóértesülések szerint túladagolásban veszthette életét.","shortLead":"Az amerikai rapperre kaliforniai otthonában találtak rá, sajtóértesülések szerint túladagolásban veszthette életét.","id":"20180908_meghalt_mac_miller_amerikai_rapper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cddbebc0-86a4-4b85-9d9e-2a2f713a9186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f281fe7a-c24e-4a5e-bf75-cbbc61a36877","keywords":null,"link":"/kultura/20180908_meghalt_mac_miller_amerikai_rapper","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:48","title":"Meghalt Mac Miller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség bejelentette, hogy meggyanúsítottak valakit. ","shortLead":"A rendőrség bejelentette, hogy meggyanúsítottak valakit. ","id":"20180908_soroksari_futono_gyanusitott_rendorseg_ferj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1199555-5dd2-4190-b7f8-84f47a42ac64","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_soroksari_futono_gyanusitott_rendorseg_ferj","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:15","title":"A meggyilkolt futónő férje biztos abban, hogy megvan a tettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket parlagfű-allergia gyógyítására ajánlanak az interneten. ","shortLead":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket...","id":"20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fa8ca-795b-46a4-8c04-a986a4a4fde6","keywords":null,"link":"/elet/20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","timestamp":"2018. szeptember. 08. 21:27","title":"Ne dőljön be a parlagfűlekvárnak, tönkre mehet az egészsége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1309ec-ef71-43ec-aaed-609cdfeca38d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlen elkövetőt videofelvétel alapján keresi a rendőrség.","shortLead":"Az ismeretlen elkövetőt videofelvétel alapján keresi a rendőrség.","id":"20180907_Azt_igerte_leveszi_a_rontast_ehelyett_szazezreket_csalt_ki_az_idos_notol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1309ec-ef71-43ec-aaed-609cdfeca38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a69aa3-fd6d-4d70-b7d2-43dfafe625c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Azt_igerte_leveszi_a_rontast_ehelyett_szazezreket_csalt_ki_az_idos_notol","timestamp":"2018. szeptember. 07. 21:15","title":"Azt ígérte, leveszi a rontást, ehelyett százezreket csalt ki az idős nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74b4af7-5824-4d5c-9f61-11c36c5919f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump alelnöke egy interjúban reagált a New York Times névtelen cikke gerjesztette találgatásokra. ","shortLead":"Trump alelnöke egy interjúban reagált a New York Times névtelen cikke gerjesztette találgatásokra. ","id":"20180909_Mike_Pence_tagadja_hogy_o_vezetne_a_Trumpkormanyon_beluli_ellenallast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74b4af7-5824-4d5c-9f61-11c36c5919f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26294d98-72d2-4d75-ab6c-fde2c6c8f294","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Mike_Pence_tagadja_hogy_o_vezetne_a_Trumpkormanyon_beluli_ellenallast","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:55","title":"Mike Pence tagadja, hogy ő vezetné a Trump-kormányon belüli ellenállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]