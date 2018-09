Olvasói értesítették a Szoljon.hu-t, hogy rothadó sertéstetemek miatt orrfacsaró bűz lepi be egész Tiszaföldvárat. Volt, aki képet is küldött a megyei portálnak az elhullott állatokról, de a fotók a Tiszaföldvári Dühöngő című Facebook-csoportban is megjelentek.

A kommentek alapján az esetet már jelentették a helyi Kormányhivatalnak, állítólag el is kezdték kivizsgálni az ügyet. A lap közben érdeklődött a megyei rendőrségnél, történt-e valamilyen bejelentés, indult-e nyomozás, de egyelőre nem érkezett válasz.

Horrorrészletek

Az Indexnek sikerült elérnie a képek készítőjét, ő azt mondta, a látottakat a város szélén működő sertéstelepen fotózta le, még augusztus 20-án. Az illető, aki korábban dolgozott a telepen, azt mesélte, hogy a képek akkor készültek, amikor a sertéstelep zárt részéből géppel kellett kihordania 150-200 elhullott sertés tetemét. Állítása szerint már korábban is voltak ott tetemek, némelyik fel is robbant. Hogy ne legyenek észrevehetők, az elhullott állatokra vékony földet borítottak.

A férfi szerint a telep hátsó részében monstanra legalább 3000 döglött disznót ástak el, erről bárki megbizonyosodhat, ha kiássák ezeket a gödröket. Azt is mondta, hogy már a trágyát sem viszik el a telepről azok, akik eddig vitték, mert állati tetemekkel kevert.

A telepről azt mondta, áldatlan állapotok uralkodnak, a trágyalét nem megfelelően vezetik el, előfordult, hogy beszivattyúzták a csapadékelvezetőbe, így aztán a földekre is jutott belőle, ezzel a vízzel locsolták ugyanis a talajt. Ezért is bűzlött sokszor a környék.

A férfi állítása szerint beszélt a tisztifőorvossal, aki azt kérte, vegye le a képeket. Ez végül nem történt meg, mert, mint mondta, a fotók már elterjedtek a Facebookon, a törlésnek semmi értelme nem volna.

A polgármester nem tud semmit

Az Index a polgármesterrel is beszélt. Hegedüs István azt mondta, neki hivatalosan nem jelezte senki, hogy ilyen állapotok lennének a telepen, így nem is tud semmiről. A kommentelők szerint a kép a település Mezőhék felőli oldalán készült. Ott tényleg van sertéstelep, de a polgármester szerint ott minden szabályt betartva dolgoznak, nem is tudja elképzelni, miért kockáztatnának nagy büntetést vagy bezárást ilyesmivel.