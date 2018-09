Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat továbbra is nyeretlen 2018-ban.","shortLead":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat...","id":"20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9612f61-ddf9-477b-ba92-0c191909957b","keywords":null,"link":"/sport/20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:20","title":"Rosszul indult a Rossi-korszak, megint bukott a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021c1fef-6ddd-4d67-8986-d4b9448dff83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy 34 esztendős régi orosz terepjárót, melyet szakértő kezek abszolút egyedivé varázsoltak.","shortLead":"Mutatunk egy 34 esztendős régi orosz terepjárót, melyet szakértő kezek abszolút egyedivé varázsoltak.","id":"20180908_pont_terepre_nem_valo_ilyen_egy_porig_ultetett_lada_niva_terepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=021c1fef-6ddd-4d67-8986-d4b9448dff83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe183b35-e9f0-4479-874e-025efbdef6b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_pont_terepre_nem_valo_ilyen_egy_porig_ultetett_lada_niva_terepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 08. 07:21","title":"Pont terepre nem való: ilyen egy porig ültetett Lada Niva terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler. A baleset miatt teljes az útlezárás. ","shortLead":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler...","id":"20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f621bc28-718b-4b4d-b947-51f70f774ba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:41","title":"Felborult egy autószállító tréler az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt LMP-s politikus teljesen kiakadt, amikor meglátta fia órarendjét.\r

\r

","shortLead":"A volt LMP-s politikus teljesen kiakadt, amikor meglátta fia órarendjét.\r

\r

","id":"20180907_Hadhazy_Akos_fianak_nyolc_oraja_van_egy_allami_iskolaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8676175-47dc-46cd-8beb-8d60ea745496","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Hadhazy_Akos_fianak_nyolc_oraja_van_egy_allami_iskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:33","title":"Hadházy Ákos fiának nyolc órája van egy állami iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egyre több olyan alkalmazás készül, amelyekkel nem csak hatékonyabbá, könnyebbé is tehetők az iskolai évek. Ehhez ajánlunk néhány remek alternatívát, köztük ingyenes darabokat is.","shortLead":"Egyre több olyan alkalmazás készül, amelyekkel nem csak hatékonyabbá, könnyebbé is tehetők az iskolai évek. Ehhez...","id":"20180908_iskolai_alkalmazasok_android_ios_oktatas_iskolakezdes_classdojo_wolframalpha_the_human_body_tortenelmi_naptar_istudiez_orarend_alkalmazas_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc62240-b2e5-4713-8e4e-67942cb6a2a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180908_iskolai_alkalmazasok_android_ios_oktatas_iskolakezdes_classdojo_wolframalpha_the_human_body_tortenelmi_naptar_istudiez_orarend_alkalmazas_ingyen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:00","title":"Ha a füzetek már megvannak: mutatunk néhány hasznos alkalmazást az iskolához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gyűrű Ura világában játszódó új, nagy költségvetésű videojátékot készít egy kínai nagyvállalat, melynek egyik stúdiója korábban egy ingyenes programmal bizonyította tehetségét. ","shortLead":"A Gyűrű Ura világában játszódó új, nagy költségvetésű videojátékot készít egy kínai nagyvállalat, melynek egyik...","id":"20180909_leyou_technologies_athlon_games_gyuruk_ura_videojatek_mmo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9a43cc-8d06-4f99-bd51-8af0517eb0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_leyou_technologies_athlon_games_gyuruk_ura_videojatek_mmo","timestamp":"2018. szeptember. 09. 08:03","title":"Új Gyűrűk Ura-játék jön, és jó esély van rá, hogy teljesen ingyenes lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0cf6a2-a03e-469e-a98b-558ce4b0557c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világoszöld autónak még az eredeti Merkur számlája is meg van, ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"A világoszöld autónak még az eredeti Merkur számlája is meg van, ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180909_nem_eliras_tenyleg_1_257_kilometer_van_ebben_a_szentesi_wartburgban_elado_veteran_oldtimer_ketutemu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c0cf6a2-a03e-469e-a98b-558ce4b0557c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62085d77-d3dd-4821-a950-fda5d17936a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_nem_eliras_tenyleg_1_257_kilometer_van_ebben_a_szentesi_wartburgban_elado_veteran_oldtimer_ketutemu","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:41","title":"Nem elírás, tényleg 1257 kilométer van ebben a szentesi Wartburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A NAV közleményében most a hosszú távú lakáskiadás szabályait tisztázta.","shortLead":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben...","id":"20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68fa4f6-a611-4d28-ab22-156fd8a3d52f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:01","title":"Adott néhány tippet a NAV, hogyan fizessünk az albérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]