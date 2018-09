Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4747370-b4da-47a4-809c-13ad41c9ef3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180909_es_ezt_olvasta_tesztelje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4747370-b4da-47a4-809c-13ad41c9ef3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b7086c-8ed2-46bc-a97e-0e7fb800d436","keywords":null,"link":"/elet/20180909_es_ezt_olvasta_tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:00","title":"És ezt olvasta? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057e15d1-382b-44de-b180-8c4969d90492","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A törölhető tintás írás nem egészen újdonság, a jegyzetek digitalizálását segítő füzetre is láthattunk már példát. A két dolog együtt az analóg és a digitális kor jegyzettömbjeinek érdekes egyvelegét eredményezi.","shortLead":"A törölhető tintás írás nem egészen újdonság, a jegyzetek digitalizálását segítő füzetre is láthattunk már példát...","id":"201836__teszt__okosnotesz__rocketbook__tabula_rasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=057e15d1-382b-44de-b180-8c4969d90492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87c96cb-6cbf-49f2-885a-e4f63dd46a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/201836__teszt__okosnotesz__rocketbook__tabula_rasa","timestamp":"2018. szeptember. 09. 20:00","title":"Kipróbáltuk a jegyzetfüzetet, melybe szó szerint bármennyit írhat, sosem telik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a73ac-38c9-4d2f-b1f3-ba805334c4a6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180908_Hosszu_Katinka_ma_egy_aranyat_egy_ezustot_es_ket_bronzot_uszott_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42a73ac-38c9-4d2f-b1f3-ba805334c4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb375e98-6967-4618-85a4-59c1b926f422","keywords":null,"link":"/sport/20180908_Hosszu_Katinka_ma_egy_aranyat_egy_ezustot_es_ket_bronzot_uszott_ossze","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:10","title":"Hosszú Katinka ma egy aranyat, egy ezüstöt és két bronzot úszott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","id":"20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafbd37e-17ef-4fa8-8216-b24981837458","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","timestamp":"2018. szeptember. 09. 11:06","title":"Nemi erőszakkal gyanúsított afgán menekültet keres a BRFK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben 2016-ban az MVM 508 millió forinttal támogatta a CÖF-öt, amiről most derült ki, hogy egy „misszió” keretében 433 millió forintot négy darab kisfilmre költött el a CÖF. Az darabonként 108,25 millió forint közpénz.","shortLead":"Közben 2016-ban az MVM 508 millió forinttal támogatta a CÖF-öt, amiről most derült ki, hogy egy „misszió” keretében 433...","id":"20180910_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek_azt_irjak_ok_a_penzt_magyar_emberektol_kapjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea4e28-fdf1-4269-907a-629b92a02d82","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek_azt_irjak_ok_a_penzt_magyar_emberektol_kapjak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:02","title":"Levelet írt a CÖF Sargentininek, azt írja, ő a pénzt magyar emberektől kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros felé 25-30 perccel nő a menetidő a torlódás miatt.","shortLead":"A főváros felé 25-30 perccel nő a menetidő a torlódás miatt.","id":"20180910_tobb_auto_utkozott_beallt_az_m7es_budapest_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513dc79-b049-48e0-a5b5-b0eafcd7995e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_tobb_auto_utkozott_beallt_az_m7es_budapest_fele","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:40","title":"Több autó ütközött, beállt az M7-es Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap ünnepelte 70 éves fennállását Észak-Korea, amely hagyományosan egy Kim Dzsong Un előtti katonai és civil koreografált felvonulással ünnepelte az évfordulót. ","shortLead":"Vasárnap ünnepelte 70 éves fennállását Észak-Korea, amely hagyományosan egy Kim Dzsong Un előtti katonai és civil...","id":"20180909_Oriasi_felvonulassal_unnepelte_magat_EszakKorea_ime_a_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fc7530-054f-4d1a-8c1b-e44769577e71","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Oriasi_felvonulassal_unnepelte_magat_EszakKorea_ime_a_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:30","title":"Óriási felvonulással ünnepelte magát Észak-Korea, íme a fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3281301c-1a2a-4aa7-9c65-6a1f678bc5f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A versenyképtelen, elavult termelési struktúra miatt nem tudnak versenyezni a sokkal hatékonyabb lengyel és kínai termelőkkel, akik együtt a globális almalésűrítmény-piac 60%-át adják, és diktálják a világpiaci árakat- írja az Alapblog.","shortLead":"A versenyképtelen, elavult termelési struktúra miatt nem tudnak versenyezni a sokkal hatékonyabb lengyel és kínai...","id":"20180910_Nem_a_gonosz_multi_zsigereli_ki_a_magyar_lealma_termeloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3281301c-1a2a-4aa7-9c65-6a1f678bc5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb478756-dd18-46bb-86ff-f033e5b11941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Nem_a_gonosz_multi_zsigereli_ki_a_magyar_lealma_termeloket","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:55","title":"Nem a \"gonosz multi\" zsigereli ki a magyar léalmatermelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]