Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Pénteken még nem kommentált „sajtóértesüléseket” az egyetem, hétfőn délelőtt már hosszú levélben magyarázták a közelgő átalakításokat.","shortLead":"Pénteken még nem kommentált „sajtóértesüléseket” az egyetem, hétfőn délelőtt már hosszú levélben magyarázták a közelgő...","id":"20180910_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus_kevesebb_hallgato_es_vilagszinvonal_a_cel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2680cef-6012-4f74-b23a-f1be493622fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus_kevesebb_hallgato_es_vilagszinvonal_a_cel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:03","title":"Magánegyetem lehet a Corvinus, kevesebb hallgató és világszínvonal a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Mind az orbánisták, mind az antiorbánisták eltúlozzák a Sargentini-jelentés fontosságát.","shortLead":"Mind az orbánisták, mind az antiorbánisták eltúlozzák a Sargentini-jelentés fontosságát.","id":"20180910_TGM_Az_europai_megoldas_mitosza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6332afe5-ba5e-4be8-949f-e78afd3077c4","keywords":null,"link":"/velemeny/20180910_TGM_Az_europai_megoldas_mitosza","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:35","title":"TGM: Az „európai megoldás” mítosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","shortLead":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","id":"20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1515a3fc-2ba1-4863-94ee-e0a235119ccf","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:12","title":"Mini stroke-ot kapott a négyszeres olimpiai bajnok sprinter, Michael Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a70c1d7-493a-4c44-b90c-7577a332e922","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 700 ember esetében hozott ítéletet egy egyiptomi bíróság abban a perben, amelyet Mohammed Murszi, megbuktatott elnök szimpatizánsai, a Muszlim Testvériség tagjai ellen folytattak. 75 embert halálra is ítéltek.","shortLead":"Több mint 700 ember esetében hozott ítéletet egy egyiptomi bíróság abban a perben, amelyet Mohammed Murszi...","id":"20180908_75_embert_iteltek_halalra_Egyiptomban_a_Muszlim_Testveriseg_tagjai_elleni_perben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a70c1d7-493a-4c44-b90c-7577a332e922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40fac07-24e1-4c80-86ff-05ac92c19ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_75_embert_iteltek_halalra_Egyiptomban_a_Muszlim_Testveriseg_tagjai_elleni_perben","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:14","title":"75 embert ítéltek halálra Egyiptomban a Muszlim Testvériség tagjai elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd0ae4e-5f8e-430d-bbb0-f272ec2ce396","c_author":"-gd-","category":"kultura","description":"A nagy hagyományú Erkel Diákünnepeket (EDÜ) is elérte a kormányzati megrendszabályozás. ","shortLead":"A nagy hagyományú Erkel Diákünnepeket (EDÜ) is elérte a kormányzati megrendszabályozás. ","id":"20180909_Lecserelik_a_gyulai_diakrendezveny_szervezojet_mert_a_program_nem_illett_bele_a_fideszes_kulturharcba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ae4e-5f8e-430d-bbb0-f272ec2ce396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a0974-5d26-4b10-abd4-69d74d41629b","keywords":null,"link":"/kultura/20180909_Lecserelik_a_gyulai_diakrendezveny_szervezojet_mert_a_program_nem_illett_bele_a_fideszes_kulturharcba","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:46","title":"Lecserélik a gyulai diákrendezvény szervezőjét, mert a program nem illett bele a fideszes kultúrharcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A voksok több mint kétharmadának összeszámlálása után egyértelművé vált, hogy a hagyományos pártok végeztek az első helyeken a svédországi választáson. Az első helyen a szociáldemokraták állnak 28,1 százalékkal.","shortLead":"A voksok több mint kétharmadának összeszámlálása után egyértelművé vált, hogy a hagyományos pártok végeztek az első...","id":"20180909_Svedorszag_az_elso_reszeredmenyek_szerint_maradhat_a_baloldali_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f54471e-a743-4c14-a777-37c2768d9173","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Svedorszag_az_elso_reszeredmenyek_szerint_maradhat_a_baloldali_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 09. 22:12","title":"Svédország: akár maradhat is a kisebbségi baloldali kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572","c_author":"Gergely Márton","category":"kkv","description":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított csornai gyár. Az üzemcsarnokban azonban a mai napig nem indult el a termelés, ami gyártósor híján nehéz is lenne. Az uniós támogatás miatt érintett OLAF a minap úgy döntött, közelebbről is megvizsgálja az ügyet – áll egy birtokunkba került dokumentumban. Az érintett cég állítja: nem tud a dologról. A beruházást jelentős hitellel segítő állami Eximbank pedig banktitokra hivatkozva nem ad érdemi tájékoztatást. A helyiek addig is figyelik, mi történik az ipartelepen.","shortLead":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított...","id":"20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce91cd0-b39c-4ea3-b0da-de3909059a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:30","title":"A csornai napelemgyárnál egy ember kaszál, ám most az OLAF vizsgálatot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz című műsorának riportere. Hamar gyanút fogott, de a lebuktatás reményében hónapokon át leplezte, hogy észrevette volna a csalást. A módszernek amellyel pénzt próbáltak a riporterből kicsikarni, neve is van: nigériai levelek. Nem ő az egyetlen áldozat.","shortLead":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz...","id":"20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224f325-4b7e-4e56-8294-694e7baa82c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:22","title":"Nemzetközi csalóbandába futott bele az RTL Klub riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]