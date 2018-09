Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak, használtak, de olykor a tanár is másból tanít. Egy szegedi könyváruházban már pótrendelést is kellett leadni.

„Felső tagozatosok elsősorban a továbbtanulásra való felkészülés miatt vásárolnak saját tankönyvet, illetve sok esetben azért jönnek, mert a magántanár vagy a kiszemelt középiskola más könyv ismeretét kéri, mint amiből az iskolában tanítanak – mondta el a delmagyar.hu munkatársának Molnár Imréné, a Fókusz Könyváruház üzletvezetője. „Náluk most nagyüzem van – több népszerű tankönyv már az első napokban elfogyott, így rendelést kell leadniuk a szülőknek” – tette hozzá az üzletvezető.

A riportban megszólal több szülő is, akik a könyvesboltban olykor egy évfolyamnak szükséges teljes garnitúrát is megvásárolnak, amiért nagyjából húszezer forintot is kifizetnek. Ők arról beszéltek, hogy mivel a tankönyv ingyenessége azt jelenti, hogy azok az adott iskola tulajdonában vannak, a gyerekek onnan kapják azokat kölcsönbe a tanév időtartamára, gyakran előfordul, hogy a könyvek hiányosak gyűröttek. Sokszor pedig azért vásárolják meg inkább az üzletben a tankönyveket, mert arra számítanak, hogy a középiskolai felvételikre is készülni kell, akkor pedig jobb, ha megvásárolják. Többen azt is elárulták, hogy olykor a tantárgyat tanító tanár egy nem az állami, hanem magántankönyv alapján tanít, így egyszerűbbnek vélik beszerezni azokat a könyveket.

A Fókusz könyváruház vezetője azt is elmondta az újságírónak, hogy nagyon gyorsan elfogytak a tankönyvek, a szülőknek már rendelést kellett leadniuk. Az üzlet is pótrendelést adott le, a múlt héten már ez a szállítmány is mgérkezett.