[{"available":true,"c_guid":"be0c5f98-1d46-41ec-a2cb-431f0e54b773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szerb férfi több mint 28 kiló marihuánát próbált meg Magyarországra csempészni szombaton, de lekapcsolták Udvarnál.","shortLead":"Egy szerb férfi több mint 28 kiló marihuánát próbált meg Magyarországra csempészni szombaton, de lekapcsolták Udvarnál.","id":"20180910_megerezte_a_fuszagot_a_hatarrendesz_28_kiloval_bukott_le_a_drogfutar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0c5f98-1d46-41ec-a2cb-431f0e54b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447257b4-594d-445c-803f-d5e103f9c7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_megerezte_a_fuszagot_a_hatarrendesz_28_kiloval_bukott_le_a_drogfutar","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:58","title":"Megérezte a fűszagot a határrendész: 28 kilóval bukott le a drogfutár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A színész Csopakon járt lecsózni és bort kóstolni. ","shortLead":"A színész Csopakon járt lecsózni és bort kóstolni. ","id":"20180909_Schwarzenegger_leugrott_a_Balatonra_borozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed55139-2c46-4b42-94b6-4289de76ad60","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_Schwarzenegger_leugrott_a_Balatonra_borozni","timestamp":"2018. szeptember. 09. 19:45","title":"Schwarzenegger leugrott a Balatonra borozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki régészek. Feltételezések szerint a talált kincs értéke több millió dollár is lehet. ","shortLead":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki...","id":"20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf6bb9-c88d-47ad-ab6e-1fbb45ee2675","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:35","title":"Valódi kincsekre bukkantak régészek egy volt mozi alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254ece53-8c6e-4e23-b2c3-cd8a745dc391","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cuarón intim, önéletrajzi ihletésű drámája, a Roma című filmje kapta meg a 75. velencei nemzetközi filmfesztivál fődíját. Nemes Jeles László szombaton végül nem kapott díjat, de az előző napon odaítélt kritikusok díjával így is boldogan jöhet haza. ","shortLead":"Cuarón intim, önéletrajzi ihletésű drámája, a Roma című filmje kapta meg a 75. velencei nemzetközi filmfesztivál...","id":"20180908_Alfonso_Cuarone_a_velencei_Arany_Oroszlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254ece53-8c6e-4e23-b2c3-cd8a745dc391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38078043-4177-415e-b669-86423458f096","keywords":null,"link":"/kultura/20180908_Alfonso_Cuarone_a_velencei_Arany_Oroszlan","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:32","title":"Alfonso Cuarón filmje kapta a velencei Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5739a2b8-dfd7-4025-87fb-4e81be956e5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Tourung Bird azoknak jöhet jól, akik egy külföldi vakáció során egy helyen szeretnének megkapni minden hasznos információt egy nagyváros nevezetességeiről és mindennapjairól.","shortLead":"A Google Tourung Bird azoknak jöhet jól, akik egy külföldi vakáció során egy helyen szeretnének megkapni minden hasznos...","id":"20180910_google_touring_bird_kulfoldi_utazas_vakacio_latnivalok_kulfoldi_utak_utikonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5739a2b8-dfd7-4025-87fb-4e81be956e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6579bd2-bf7e-4da3-89a9-0e3ad8d91833","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_google_touring_bird_kulfoldi_utazas_vakacio_latnivalok_kulfoldi_utak_utikonyv","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:03","title":"Szeret utazni? A Google csinált egy menő útikönyvet, melyből sok mindent megtudhat a nagyobb városokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bb8633-3a2f-4f55-a040-15e611e1c222","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben szinte minden egyes budapesti kutyasétáltatóra ráijesztő bekerül a hírekbe, jó látni, hogy más nagyvárosokat sem hanyagolnak az állatok: az alábbi videó Róma északnyugati részén készült, és tényleg olyan, mintha a vaddisznócsorda farkcsóválva kéredzkedne be a kocsiba, vagy házi disznónak ajánlkozna fel éppen. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez a római Insugherata városrész kábé olyan, mintha nálunk a budai hegyekben történt volna az eset, és a közeli természetvédelmi területről vándorolhattak át az állatok.","shortLead":"Miközben szinte minden egyes budapesti kutyasétáltatóra ráijesztő bekerül a hírekbe, jó látni, hogy más nagyvárosokat...","id":"20180910_vaddisznok_a_varosban_roma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31bb8633-3a2f-4f55-a040-15e611e1c222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9118d4ba-9ba3-4404-b986-27307f84406a","keywords":null,"link":"/elet/20180910_vaddisznok_a_varosban_roma","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:24","title":"Videó: A római vaddisznóhelyzet még a budapestinél is látványosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cbfbf6-8e64-4764-b02c-986e22dfd322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy az 50-es évekből származó és egy 2019-ben bemutatkozó német sportkocsi a főszereplője ennek a remek felvételnek.","shortLead":"Egy az 50-es évekből származó és egy 2019-ben bemutatkozó német sportkocsi a főszereplője ennek a remek felvételnek.","id":"20180910_lelegzetelallito_dronvideo_egy_regi_es_egy_uj_porsche_az_alpokban_grossglockner_taycan_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85cbfbf6-8e64-4764-b02c-986e22dfd322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d12cd8-0ded-45ca-a6a2-7edaca26962b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_lelegzetelallito_dronvideo_egy_regi_es_egy_uj_porsche_az_alpokban_grossglockner_taycan_villanyauto","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:21","title":"Lélegzetelállító drónvideó: egy régi és egy új Porsche kergetőzik az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058f64c-38ac-4ecf-b78b-86f8042035a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy fedél alá hozott különböző üzletek ötlete egy közutálatnak örvendő üzletember, William Whiteley fejéből pattant ki 150 éve. Mára plázája, a Whiteleys teljesen kihalt és lerohadt. KÉPGALÉRIA","shortLead":"Az egy fedél alá hozott különböző üzletek ötlete egy közutálatnak örvendő üzletember, William Whiteley fejéből pattant...","id":"20180910_Mauzoleumma_valt_a_viktorianus_Trump_oroksege__ez_lett_a_vilag_elso_plazajabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6058f64c-38ac-4ecf-b78b-86f8042035a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf3d253-dee2-4eb9-b881-f4858174aab1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180910_Mauzoleumma_valt_a_viktorianus_Trump_oroksege__ez_lett_a_vilag_elso_plazajabol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:59","title":"Mauzóleummá vált a viktoriánus Trump öröksége - ez lett a világ első plázájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]