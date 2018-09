A Jules Verne nevét viselő vendéglő az Eiffel-torony legmagasabb, de még turisták által is megközelíthető szintjén van. Nem csak az étel fenomenális ott, hanem a kilátás is Párizsra. Itt látta vendégül például tavaly nyáron Emmanuel Macron Donald Trumpot. Alain Ducasse éttermei világszerte jelenleg 21 Michelin csillaggal rendelkeznek – ez világrekord. De pár hónapja Alain Ducasse egy, a bíróságon még most is vitatott közbeszerzési döntés alapján elvesztette a Jules Verne étterem üzemeltetési jogát. Persze lehet, hogy a kulisszák mögötti hírek alapján számára nem volt meglepetés, hogy a Sodexo céghez került a jog. Mert Ducasse szeptember 10-én be is indította az új szuperéttermét. Valójában egy 31 méter hosszú, 10 méter széles hajóról van szó.

Párizsban sétahajók tucatjai járják a Szajnát, dugig tele turistákkal, szerény büfével. Az új úszó étterem viszont valóságos csoda lesz – ígéri Ducasse, aki egyébként 2008 óta nem a szülőhazájában, Franciaországban adózik, hanem a gazdagokkal sokkal elnézőbb, monacói hercegségben. Ducasse hajóétterme környezetbarát, elektromos meghajtású a vízi jármű, és a konyha is csak elektromos eszközökkel üzemel. Ducasse ígérete szerint a menü is könnyű, modern, tehát nem puffasztó ételeket tartalmaz, de olyanokat, amelyek mindig is jellemzőek voltak a párizsi konyhaművészetre – írja a Franceinfo.

Az árak: délben egy háromfogásos menü 100 euró, ugyanez este 150. De az ínyenceknek ott van az ünnepi, ötfogásos ételsor, 500 euróért, de ebben az étvágygerjesztőként felszolgált pezsgő, továbbá a fehér- és a vörösbor is benne van. A 36 fős konyhai személyzetet Francis Fauvel főszakács irányítja majd. A Ducasse kategóriájú szuperséfek csak a háttérből irányítják az üzletmenetet, ők csak garantáltan nagy nézettségű tévéműsorok forgatásakor tevékenykednek személyesen is a konyhában. Egyébként egyes hírek szerint az étteremhajó elindítására Ducasse már évek óta készült, és a projekt akkor is elindult volna, ha nem vesztette volna el az Eiffel-torony tetején lévő Jules Verne étterem üzemeltetési jogát.