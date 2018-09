Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4febb046-f2b1-4895-9cf3-f5170ff596c1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A világ leghíresebb divattervezőit inspirálja alkotásra Frida Kahlo 64 évvel a halála után is, és a Frida-mánia nem hagy alább. A mexikói festőművész, feminista ikon ruhatárának titkát próbáltuk megfejteni.","shortLead":"A világ leghíresebb divattervezőit inspirálja alkotásra Frida Kahlo 64 évvel a halála után is, és a Frida-mánia nem...","id":"20180907_Nekunk_csak_divat_Frida_Kahlonak_maga_az_elet_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4febb046-f2b1-4895-9cf3-f5170ff596c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e929c-7435-4e89-9be8-973eb85854c3","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Nekunk_csak_divat_Frida_Kahlonak_maga_az_elet_volt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:00","title":"Nekünk csak divat, Frida Kahlónak maga az élet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb állami százmilliókat kap az egyébként is jól teljesítő japán gumiabroncsgyár.","shortLead":"Újabb állami százmilliókat kap az egyébként is jól teljesítő japán gumiabroncsgyár.","id":"20180910_Most_eri_meg_gumigyartonak_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80f2094-1c62-48d1-88a7-95db78199d82","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Most_eri_meg_gumigyartonak_lenni","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:25","title":"Most éri meg gumigyártónak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25-29 fok lesz délután. ","shortLead":"25-29 fok lesz délután. ","id":"20180910_Napsuteses_meleg_napunk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3faa6e-d903-44c4-83ac-b374e5695639","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Napsuteses_meleg_napunk_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:17","title":"Napsütéses meleg napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235a9453-df28-41bc-a9d0-8b2fd7ae4f85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dominique Strauss-Kahn egykori francia pénzügyminiszter 2007 és 2011 között állt a Nemzetközi Valutaalap élén. Vagyis pontosan akkor, amikor a nagy pénzügyi válság végigsöpört az egész világon. Sokan nevének kezdőbetűi alapján DSK-ként emlegetik.","shortLead":"Dominique Strauss-Kahn egykori francia pénzügyminiszter 2007 és 2011 között állt a Nemzetközi Valutaalap élén. Vagyis...","id":"20180910_A_szexbotranyaba_belebukott_DSK_a_vilaggazdasag_valsagturo_kepessege_miatt_aggodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=235a9453-df28-41bc-a9d0-8b2fd7ae4f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92e0af-8c84-4b62-8a70-fcc06bd87c09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_szexbotranyaba_belebukott_DSK_a_vilaggazdasag_valsagturo_kepessege_miatt_aggodik","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:19","title":"A szexbotrányába belebukott DSK a világgazdaság válságtűrő képessége miatt aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577300a5-735c-409b-ad19-becf3cdf60e0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Lehet a Honvédkórház sürgősségi osztályának éléről távozó Zacher Gábort szeretni vagy utálni, a kialakult válsághelyzet nem róla szól - derül ki az e heti HVG címlapszorijából. Íme például Marabu látlelete. ","shortLead":"Lehet a Honvédkórház sürgősségi osztályának éléről távozó Zacher Gábort szeretni vagy utálni, a kialakult válsághelyzet...","id":"20180909_Marabu_FekNyuz_Doktor_Ur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577300a5-735c-409b-ad19-becf3cdf60e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45e805d-d5f4-46b3-89ff-4d2dde17c6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Marabu_FekNyuz_Doktor_Ur","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:15","title":"Marabu FékNyúz: Doktor Űr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18091602-ae96-4359-b389-4578ad7d3c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vicces, amikor valaki egy iPhone-t használva ecsetelgeti egy androidos telefon előnyeit. A napokban egy indiai színésznő tette ezt.","shortLead":"Vicces, amikor valaki egy iPhone-t használva ecsetelgeti egy androidos telefon előnyeit. A napokban egy indiai...","id":"20180910_anushka_sharma_iphone_twitter_google_pixel_2xl_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18091602-ae96-4359-b389-4578ad7d3c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349f479b-152c-4afe-bcaf-467cc8fe2a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_anushka_sharma_iphone_twitter_google_pixel_2xl_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:03","title":"Vicces: iPhone-ról dicséri a színésznő a Google-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc11cac0-24b6-4c7f-ac67-255631083df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sertéstartók hüledeznek a felvételeken, amelyek disznótetemekről készültek Tiszaföldváron. Többek szerint, ha valósak a nyilvánosságra került képek, akkor garmadával hághatták át az előírásokat. Közben este reagált a területileg illetékes kormányhivatal, majd Tiszaföldvár polgármestere, nem hivatalos információkra hivatkozva, azt közölte a közösségi oldalán, hogy a kánikulában meghibásodott szellőző miatt pusztulhattak el a sertések.","shortLead":"Sertéstartók hüledeznek a felvételeken, amelyek disznótetemekről készültek Tiszaföldváron. Többek szerint, ha valósak...","id":"20180910_Tiszafoldvari_sertes_horror_Csatarlancban_haghattak_at_az_eloirasokat_ha_valodiak_a_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc11cac0-24b6-4c7f-ac67-255631083df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728d39aa-5ee7-4595-b8db-695648e2ac98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Tiszafoldvari_sertes_horror_Csatarlancban_haghattak_at_az_eloirasokat_ha_valodiak_a_kepek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:45","title":"Tiszaföldvári sertés horror: szakmányban hághatták át az előírásokat, ha valódiak a képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572","c_author":"Gergely Márton","category":"kkv","description":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított csornai gyár. Az üzemcsarnokban azonban a mai napig nem indult el a termelés, ami gyártósor híján nehéz is lenne. Az uniós támogatás miatt érintett OLAF a minap úgy döntött, közelebbről is megvizsgálja az ügyet – áll egy birtokunkba került dokumentumban. Az érintett cég állítja: nem tud a dologról. A beruházást jelentős hitellel segítő állami Eximbank pedig banktitokra hivatkozva nem ad érdemi tájékoztatást. A helyiek addig is figyelik, mi történik az ipartelepen.","shortLead":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított...","id":"20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce91cd0-b39c-4ea3-b0da-de3909059a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:30","title":"A csornai napelemgyárnál egy ember kaszál, ám most az OLAF vizsgálatot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]