[{"available":true,"c_guid":"81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tetszett a helyieknek, hogy bicikliutat építenének a városukon keresztül.","shortLead":"Nem tetszett a helyieknek, hogy bicikliutat építenének a városukon keresztül.","id":"20180910_Megfurtak_a_balatoni_kerekparut_epiteset_mert_a_hangos_biciklistaktol_felnek_a_lakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ed66d8-ae6f-4d64-8dbb-b935cf830dcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Megfurtak_a_balatoni_kerekparut_epiteset_mert_a_hangos_biciklistaktol_felnek_a_lakok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:54","title":"Megfúrták a balatoni kerékpárút építését, mert a hangos biciklistáktól félnek a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bec5295-6770-45d7-9f7e-3d6a018bc07a","c_author":"Berg Dániel","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentés nem támadás a magyar érdekek ellen, hanem kiállás a magyar polgárok alapvető jogai mellett – véli a Momentum elnökségének tagja.","shortLead":"A Sargentini-jelentés nem támadás a magyar érdekek ellen, hanem kiállás a magyar polgárok alapvető jogai mellett – véli...","id":"20180911_Atyank_bunei_Europa_megved_nem_tamad_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bec5295-6770-45d7-9f7e-3d6a018bc07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f716b823-4e1f-4fd8-b79e-c095a11a24cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Atyank_bunei_Europa_megved_nem_tamad_minket","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:30","title":"„Atyánk” bűnei: Európa megvéd, nem támad minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk sisakkamerája rögzítette azt a néhány másodpercet, amikor beszédbe elegyedett a 17-es villamos vezetőjével.","shortLead":"Olvasónk sisakkamerája rögzítette azt a néhány másodpercet, amikor beszédbe elegyedett a 17-es villamos vezetőjével.","id":"20180911_budapest_villamos_kozlekedes_kerekparos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caac1bf7-30d1-4cde-8dd3-0ebb5fa88fa8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_budapest_villamos_kozlekedes_kerekparos_video","timestamp":"2018. szeptember. 11. 04:01","title":"Egyetlen gesztus elég volt a budapesti villamosvezetőtől, hogy feldobja a kerékpáros napját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zempléni, tokaji hegységben alakítanának ki pályákat, Nyíregyházán pedig autó- és motorsport arénát szeretne az EMMI.\r

","shortLead":"A zempléni, tokaji hegységben alakítanának ki pályákat, Nyíregyházán pedig autó- és motorsport arénát szeretne...","id":"20180910_Automotorsport_versenyt_is_rendeznenk_arena_is_epulne_hozza_termeszetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47196ade-9a19-40ad-9715-e2245fa4d474","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Automotorsport_versenyt_is_rendeznenk_arena_is_epulne_hozza_termeszetesen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 22:00","title":"Autó-motorsport versenyt is rendeznénk, aréna is épülne hozzá természetesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitüntetnék azokat a biztonsági őröket is, akik a helyszínen tartották a tetteseket, amíg a rendőrség megérkezett.","shortLead":"Kitüntetnék azokat a biztonsági őröket is, akik a helyszínen tartották a tetteseket, amíg a rendőrség megérkezett.","id":"20180911_A_fiatal_borasz_meggyilkolasa_volt_az_utolso_csepp_surgosen_javitana_a_kozbiztonsagon_Badacsonytomaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202ce029-a87b-4830-90be-a0de2106c6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_fiatal_borasz_meggyilkolasa_volt_az_utolso_csepp_surgosen_javitana_a_kozbiztonsagon_Badacsonytomaj","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:31","title":"A fiatal borász meggyilkolása volt az utolsó csepp, sürgősen javítana a közbiztonságon Badacsonytomaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MÁV-HÉV Zrt. élén személycsere várható, az egykori HÖK-ös a mostani vezért, Pál Lászlót válthatja.","shortLead":"A MÁV-HÉV Zrt. élén személycsere várható, az egykori HÖK-ös a mostani vezért, Pál Lászlót válthatja.","id":"20180911_Volt_BMEs_HOKelnok_kerul_a_HEVek_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c970bd-b66e-45f9-9c6e-86959abe2720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Volt_BMEs_HOKelnok_kerul_a_HEVek_elere","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:05","title":"Volt BME-s HÖK-elnök kerülhet a HÉV-ek élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754866d0-1d76-44a0-b971-f10cc147c343","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vékony virsligumik ide vagy oda, a nagy teljesítményű régi autókkal már a 20-as években is igen komoly sebességeket értek el.","shortLead":"Vékony virsligumik ide vagy oda, a nagy teljesítményű régi autókkal már a 20-as években is igen komoly sebességeket...","id":"20180910_regi_filmhirado_ilyen_volt_90_eve_egy_magyar_autoverseny_hungaroring_f1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754866d0-1d76-44a0-b971-f10cc147c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7766c646-75b7-4f73-a65a-1b707ca35aef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_regi_filmhirado_ilyen_volt_90_eve_egy_magyar_autoverseny_hungaroring_f1","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:31","title":"Régi filmhíradó: ilyen volt 90 éve egy magyar autóverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca6a32b-178e-4e95-b02a-d049a4656a0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Remek dolog a kísérletezgetés, de az ebben a videóban szereplő járgány kapásból életképtelennek tűnik.","shortLead":"Remek dolog a kísérletezgetés, de az ebben a videóban szereplő járgány kapásból életképtelennek tűnik.","id":"20180912_mar_megint_az_oroszok_ilyen_egy_rugos_kereku_lada_video_komfort_biztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca6a32b-178e-4e95-b02a-d049a4656a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92dc43e-c53c-4e94-9314-ff30741a89c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_mar_megint_az_oroszok_ilyen_egy_rugos_kereku_lada_video_komfort_biztonsag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:21","title":"Már megint az oroszok: ilyen egy rugós kerekű Lada – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]