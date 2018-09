Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.

Újabban a tévében reklámozza magát a csepeli önkormányzat: 550 ezer forint + áfáért a kormányhoz erősen lojális TV2-n műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak. A 24.hu szerint az önkormányzat a csatorna „Az építők” című műsorában hirdeti magát, és a produkció Facebook-oldalán is megjelennek. A műsor egyébként több közreműködő partnerrel is együtt dolgozik, többségük természetesen az építőiparban érdekelt.

A szerződést az önkormányzat és a műsorkészítő kötötte egymással. A nagykátai székhelyű Comet-marketing Kft.-t tavaly novemberben jegyezték be, tulajdonosa Bajdik Beatrix, aki korábban a TV2 és az RTL szerkesztőjeként is dolgozott. A cég fő tevékenysége a műsorkészítés, de foglalkoznak épületüzemeltetéssel és takarítással is.

A 24.hu szerint a csepeli önkormányzatnak azért van szüksége a reklámra, hogy legújabb építkezéseit hirdesse, mint például a Rákóczi kert vagy az egyik óvoda udvarának felújítását. A csepeli önkormányzat polgármestere 2010-2014-ig Németh Szilárd rezsibiztos volt, aki az idén a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára lett. Azóta a szintén fideszes Borbély Lóránd vezeti a kerületet.