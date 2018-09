Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár hónap leforgása alatt 550 alkalommal kereste feleségét annak mobilján, mert képtelen volt feldolgozni a szakítást. ","shortLead":"Pár hónap leforgása alatt 550 alkalommal kereste feleségét annak mobilján, mert képtelen volt feldolgozni a szakítást. ","id":"20180913_Vadat_emeltek_a_feleseget_folyamatosan_zaklato_exrendor_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c8a781-f9ec-4f79-a443-e01db9340195","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Vadat_emeltek_a_feleseget_folyamatosan_zaklato_exrendor_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:53","title":"Vádat emeltek a feleségét folyamatosan zaklató exrendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f82f31-e120-4a3f-a4df-b956f242af43","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Hamarosan elindul az Aranyélet utolsó, harmadik évadja, így elérkezettnek láttuk az időt, hogy a széria kivételes (anti)hősnőinek sorsát kivesézzük. A bosszúszomjas politikus, egy magyar Lady Macbeth, egy kemény nő TEK-es mellényben: mindegyikőjük a maga módján reflektál a magyar valóságra.","shortLead":"Hamarosan elindul az Aranyélet utolsó, harmadik évadja, így elérkezettnek láttuk az időt, hogy a széria kivételes...","id":"20180911_aranyelet_3_hbo_onodi_eszter_fullajtar_andrea_dobrosi_laura_bakonyi_csilla_staub_viki_danis_lidia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f82f31-e120-4a3f-a4df-b956f242af43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb76a404-8b8d-4bd4-b372-7ce32d50d2c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_aranyelet_3_hbo_onodi_eszter_fullajtar_andrea_dobrosi_laura_bakonyi_csilla_staub_viki_danis_lidia","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:00","title":"Minden erős nő mögött ott áll egy bántott kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét tekintve.","shortLead":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét...","id":"20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1bd8ea-29ae-4722-9907-4828deb372dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:36","title":"Az amerikai nagykövet szerint a CEU még évekig itt marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce085e7-ed32-4f48-b243-e5954443b74f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták, hogy a befektető csak mélygarázs építésére kapott engedélyt, a játszótérhez hozzá sem nyúlhattak volna.","shortLead":"Azt írták, hogy a befektető csak mélygarázs építésére kapott engedélyt, a játszótérhez hozzá sem nyúlhattak volna.","id":"20180911_Az_onkormanyzat_kisajatitana_a_Bastya_utcai_telket_hogy_az_ovodasoke_maradhasson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ce085e7-ed32-4f48-b243-e5954443b74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66a0f6-0eba-4d6c-ab37-0e1ff0fe3dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Az_onkormanyzat_kisajatitana_a_Bastya_utcai_telket_hogy_az_ovodasoke_maradhasson","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:25","title":"Az önkormányzat kisajátítaná a Bástya utcai telket, hogy az óvodásoké maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7266178-6297-4d2e-a301-6b1291734432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállítógépek továbbra is az 1970-es évek technikáján repülnek.","shortLead":"A magyar szállítógépek továbbra is az 1970-es évek technikáján repülnek.","id":"20180912_Milliardokat_koltott_az_allam_honvedsegi_helikopterekre_megis_elavultak_maradtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7266178-6297-4d2e-a301-6b1291734432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11645d4a-6921-4592-ac1c-485f82b28e7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Milliardokat_koltott_az_allam_honvedsegi_helikopterekre_megis_elavultak_maradtak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:32","title":"Milliárdokat költött az állam honvédségi helikopterekre, mégis elavultak maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"385be9e2-9222-4708-a770-50f9b302a5f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vas megyében meglőtt vállalkozóról kiderült, ismerte támadóját, aki egyébként elmesélések szerint nem tűnt agresszívnek. A 23 éves lövöldöző kerékpárral érkezett a találkozóra, és 7 kilométerre a helyszíntől lakik. Egyéb részletek is kiderültek a hétfői esetről.","shortLead":"A Vas megyében meglőtt vállalkozóról kiderült, ismerte támadóját, aki egyébként elmesélések szerint nem tűnt...","id":"20180911_Kam_lovoldozes_meg_infok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=385be9e2-9222-4708-a770-50f9b302a5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d29281b-5446-4721-9f73-af0277425798","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Kam_lovoldozes_meg_infok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:45","title":"Biciklivel érkezett az erdőbe a meglőtt vállalkozó támadója, ismerték is egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Estelle márkanév alatt futó terméket nemsokára átnevezik.","shortLead":"Az Estelle márkanév alatt futó terméket nemsokára átnevezik.","id":"20180912_Uj_fogamzasgatlolicenszet_vett_a_Richter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea2cf44-3482-4f0e-bd54-9e28b94d6005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Uj_fogamzasgatlolicenszet_vett_a_Richter","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:43","title":"Új fogamzásgátló-licencet vett a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0579f7-cc05-4d18-b2a9-eb6140a83622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig korábban a Mészáros Lőrinc-féle Echo Tv egyik első nagy igazolása volt Losonczi.","shortLead":"Pedig korábban a Mészáros Lőrinc-féle Echo Tv egyik első nagy igazolása volt Losonczi.","id":"20180911_Visszatert_a_HirTVhez_Losonczi_Kata_aki_szerint_Orban_nem_geci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0579f7-cc05-4d18-b2a9-eb6140a83622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9547b1-edb1-453e-8483-afa2f4add835","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Visszatert_a_HirTVhez_Losonczi_Kata_aki_szerint_Orban_nem_geci","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:09","title":"Visszatért a Hír Tv-hez Losonczi Kata, aki szerint Orbán nem geci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]