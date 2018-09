Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Megszavazta a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést az Európai Parlament, a plenáris ülésen 448 igen szavazattal, 197 ellenében, 48 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők a dokumentumot. Vagyis kétharmados többséggel, tehát elindulhat a 7. cikk szerinti eljárás a magyar jogállamiság helyzete miatt. A szavazás előtt mondta el utolsó éves beszédét bizottsági elnökként az Európai Parlamentben Jean-Claude Juncker az Európai Unió helyzetéről. A hvg.hu-n élőben követte a strasbourgi ülést és ami utána történt.

Kétharmados többséggel szavazta meg az EP a Sargentini-jelentést Az Oroszország ázsiai felében kezdett, egy hétig tartó Vosztok-2018 (Kelet-2018) másik különlegessége, hogy több ezer katonával Kína is csatlakozott. Moszkvában új katonai tengelyről, Brüsszelben, a NATO központjában pedig háborús készülődésről beszélnek. Megérkeztek a gyakorlatok készült első videók is. 