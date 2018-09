Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5dc2ada-c322-4d28-a568-ff565d437ebb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg a korábban eltervezett programok megvalósításáért fog nyomást gyakorolni.","shortLead":"Valószínűleg a korábban eltervezett programok megvalósításáért fog nyomást gyakorolni.","id":"20180912_Juncker_ma_beszedet_mond_az_Unio_helyzeterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5dc2ada-c322-4d28-a568-ff565d437ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5405ce-f79a-42cb-a2c5-2adaa6398ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Juncker_ma_beszedet_mond_az_Unio_helyzeterol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:56","title":"Juncker ma beszédet mond az Unió helyzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De nem tehette, mert nem európai parlamenti képviselő.","shortLead":"De nem tehette, mert nem európai parlamenti képviselő.","id":"20180912_juncker_is_megszavazta_volna_a_sargentini_jelentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273cca3a-e424-49ee-bb3f-9f1d76c7e046","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_juncker_is_megszavazta_volna_a_sargentini_jelentest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 22:16","title":"Juncker is megszavazta volna a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","shortLead":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","id":"20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3322aa18-d1ae-4bf7-b59e-5c6e9fc15d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:21","title":"Megérkezett az új Renault Kadjar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nyitottság az újra: a kutatások szerint az alkotó képzeletnek az tesz jót, ha semmire sem koncentrálunk, mert ilyenkor a gondolkodásunk rugalmasabbá válik, egymástól látszólag távoli képzeteket engedünk egymás mellé. De milyen helyzetekben csókol meg minket a múzsa?","shortLead":"Nyitottság az újra: a kutatások szerint az alkotó képzeletnek az tesz jót, ha semmire sem koncentrálunk, mert ilyenkor...","id":"20180913_Nem_is_gondolna_hogy_ez_az_az_5_pillanat_amikor_a_legjobb_otleteink_szuletnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c13da-ec6d-4475-a4e6-1a8f58d36817","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180913_Nem_is_gondolna_hogy_ez_az_az_5_pillanat_amikor_a_legjobb_otleteink_szuletnek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:00","title":"Nem is gondolná, hogy ez az az 5 pillanat, amikor a legjobb ötletei születnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bea766-648f-45b7-9e87-fc3004289bbd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sólyom László legutóbb a CEU-törvényről mondta azt, hogy szerinte alkotmányellenes. A volt köztársasági elnök most az Alaptörvény keresztény Magyarországra vonatkozó passzusa ellen emelt szót.","shortLead":"Sólyom László legutóbb a CEU-törvényről mondta azt, hogy szerinte alkotmányellenes. A volt köztársasági elnök most...","id":"20180913_Nem_akarki_szallt_bele_a_kormany_foggalkorommel_vedett_keresztenydemokraciajaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bea766-648f-45b7-9e87-fc3004289bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5c2cab-798c-40c8-94dd-524faa1cf424","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Nem_akarki_szallt_bele_a_kormany_foggalkorommel_vedett_keresztenydemokraciajaba","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:46","title":"Nem akárki szállt bele a kormány foggal-körömmel védett kereszténydemokráciájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62ca062-faee-43b1-b2b6-1311d08e1c25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmilyen fontos szerve nem sérült meg, pedig nem sokon múlt. ","shortLead":"Semmilyen fontos szerve nem sérült meg, pedig nem sokon múlt. ","id":"20180912_Kutya_baja_a_fiunak_akinek_15_centis_husnyars_szurta_at_a_fejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62ca062-faee-43b1-b2b6-1311d08e1c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d627abe5-6aff-4dc5-8ffc-88d5f3ad95ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Kutya_baja_a_fiunak_akinek_15_centis_husnyars_szurta_at_a_fejet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:55","title":"Kutya baja a fiúnak, akinek 15 centis húsnyárs szúrta át a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","shortLead":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","id":"20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b4c58-16c8-4edd-a263-631d750a1867","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:17","title":"Így reagált az ellenzék a Sargentini-szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16283355-f9ec-40b2-bb53-f197b9498cee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kadhafi fia állítja: Líbia finanszírozta Sarközy 2007-es elnökválasztási kampányát. A volt líbiai diktátor második fia, Szaif Al-Iszlam Kadhafi brit ügyvédei útján egy nyolcoldalas, kézzel írott levelet juttatott el a francia hatóságoknak, amelyek már hosszú évek óta nyomoznak a magyar származású exelnök homályos, Líbiával kapcsolatos pénzügyeiben.","shortLead":"Kadhafi fia állítja: Líbia finanszírozta Sarközy 2007-es elnökválasztási kampányát. A volt líbiai diktátor második fia...","id":"20180912_Ragalom_vagy_valosag_Raultek_a_csuszopenzzel_teli_borondre_hogy_be_lehessen_csukni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16283355-f9ec-40b2-bb53-f197b9498cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9ac80-150d-48f6-beae-4d812028ae5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Ragalom_vagy_valosag_Raultek_a_csuszopenzzel_teli_borondre_hogy_be_lehessen_csukni","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:53","title":"Rágalom vagy valóság? Ráültek a csúszópénzes bőröndre, hogy be lehessen csukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]