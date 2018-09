Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták szerdán a legújabb iPhone-okat, és ahogy megírtuk, akad közöttük olyan, amelynek magyarországi ára jócskán meghaladja a félmillió forintot. Az Apple új termékei nemcsak nálunk drágák, az Egyesült Államokban is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk az ezekre vágyó vásárlóknak, de az még a Mashable-t is meglepte, hogy Európában milyen sokat kell kifizetni értük.","shortLead":"Bemutatták szerdán a legújabb iPhone-okat, és ahogy megírtuk, akad közöttük olyan, amelynek magyarországi ára jócskán...","id":"20180914_iphone_telefonok_sokkal_dragabbak_magyarorszagon_mint_az_egyesult_allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae6b23-9808-4685-806b-259223ce4982","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_iphone_telefonok_sokkal_dragabbak_magyarorszagon_mint_az_egyesult_allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:02","title":"Még az amerikaiak is lehidaltak attól, milyen drága nálunk az iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa a világ minden püspöki konferenciájának elnökét meghívta. A meglehetősen kényes témában még soha nem tartottak ekkora tanácskozást egyházi vezetők.","shortLead":"Ferenc pápa a világ minden püspöki konferenciájának elnökét meghívta. A meglehetősen kényes témában még soha nem...","id":"20180914_Minden_eddiginel_nagyobb_tanacskozast_szervez_a_szexualis_botranyok_miatt_a_Vatikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552e521e-5f3c-4657-84eb-622d73308418","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Minden_eddiginel_nagyobb_tanacskozast_szervez_a_szexualis_botranyok_miatt_a_Vatikan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 05:10","title":"Minden eddiginél nagyobb tanácskozást szervez a szexuális botrányok miatt a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ec298e-1b62-48e4-be06-5bdd4c24f428","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégpedig Guns N’ Roses-pólóban.","shortLead":"Mégpedig Guns N’ Roses-pólóban.","id":"20180913_Schwarzenegger_tekert_egyet_az_Andrassy_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58ec298e-1b62-48e4-be06-5bdd4c24f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f83aa0-240c-4418-a88d-6b8bd9d69f8b","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Schwarzenegger_tekert_egyet_az_Andrassy_uton","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:11","title":"Schwarzenegger tekert egyet az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c4158c-5c5f-4639-9c0d-6b729795d2bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A párizsi La Scala története a XIX. század végén kezdődött, voltak benne kimondottan sötét korszakok is, de most megkapta az esélyt az újjászületésre.","shortLead":"A párizsi La Scala története a XIX. század végén kezdődött, voltak benne kimondottan sötét korszakok is, de most...","id":"20180912_Csodas_atalakulas_zeneteremkent_indult_pornomozikent_zart_be_most_szinhazkent_ujult_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9c4158c-5c5f-4639-9c0d-6b729795d2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034664a5-fb27-401b-b641-06bed469d7b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Csodas_atalakulas_zeneteremkent_indult_pornomozikent_zart_be_most_szinhazkent_ujult_meg","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:54","title":"Csodás átalakulás: zeneteremként indult, pornómoziként zárt be, most színházként újult meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köztársasági elnök szerint ambiciózusabb vállalásokra lenne szükség.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint ambiciózusabb vállalásokra lenne szükség.","id":"20180914_Ader_Janos_nem_elegedett_a_parizsi_klimaegyezmeny_eddigi_vegrehajtasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577dd6e-70bc-4447-b001-cc31ea0ee8b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Ader_Janos_nem_elegedett_a_parizsi_klimaegyezmeny_eddigi_vegrehajtasaval","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:13","title":"Áder János nem elégedett a párizsi klímaegyezmény eddigi végrehajtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f9f7ec-f83b-41d4-8b22-e3012ba831a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat ösztöndíjprogramot ígér, de annak egyelőre se híre, se hamva.","shortLead":"Az önkormányzat ösztöndíjprogramot ígér, de annak egyelőre se híre, se hamva.","id":"20180914_Kozpenz_van_osztondijprogram_meg_nincs_a_debreceni_alomiskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3f9f7ec-f83b-41d4-8b22-e3012ba831a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb5e4fc-295f-455a-9d8e-fb766404e61f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Kozpenz_van_osztondijprogram_meg_nincs_a_debreceni_alomiskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:02","title":"45 milliós tandíjat szednek be a közpénzből épült debreceni álomiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","shortLead":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","id":"20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a9f5bd-98fa-4e0b-99ec-d1646d2171e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:21","title":"Itt az új hibrid Citroën, amivel 50 kilométert mehetünk elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","shortLead":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","id":"20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf61a93-1e66-4146-8069-659bfec3cf0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:22","title":"Halálos lisztériafertőzés: most kezdődhet csak a nyomozás az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]