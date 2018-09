Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki rutinból keresgél egy-egy termék után az Amazonon, könnyen ráfázhat: nem biztos, hogy a legolcsóbbat és/vagy legjobbat kapja majd meg, a találati lista elején ugyanis egyre több a hirdetés.","shortLead":"Ha valaki rutinból keresgél egy-egy termék után az Amazonon, könnyen ráfázhat: nem biztos, hogy a legolcsóbbat és/vagy...","id":"20180915_amazon_kereses_hirdetes_szponzoralt_termek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16360103-bcc5-4d20-9138-ddf38e06b1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_amazon_kereses_hirdetes_szponzoralt_termek","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:03","title":"Amikor rákeres valamire az Amazonon, vigyázzon, mire kattint a találatok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97c6dd6-8c0c-4af7-b0c2-943ff35e3602","c_author":"Tokics Máté - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Egy koncert alapjáraton a zenéről szól. Pedig ennél sokkal többet adhat azoknak, akik történetesen nem hallják a zenét. Megmutatjuk, hogy tombolnak a hallássérült rajongók egy Wellhello-koncerten.","shortLead":"Egy koncert alapjáraton a zenéről szól. Pedig ennél sokkal többet adhat azoknak, akik történetesen nem hallják a zenét...","id":"20180914_Attol_hogy_nem_hall_meg_elvezheti_a_koncertet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b97c6dd6-8c0c-4af7-b0c2-943ff35e3602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb51afd-bcef-4828-93b4-9ec72569f4c1","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Attol_hogy_nem_hall_meg_elvezheti_a_koncertet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:00","title":"Hallássérültek, de attól még nem fognak kihagyni egy Wellhello-koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy az angol élvonalba tarthat Dzsudzsák Balázs, egyelőre még nincsen csapata.","shortLead":"Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy az angol élvonalba tarthat Dzsudzsák Balázs, egyelőre még nincsen csapata.","id":"20180915_Boloni_Laszlo_Dzsudzsak_Balazs_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a7d7c5-cb78-4803-9316-10ed239d2eb3","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Boloni_Laszlo_Dzsudzsak_Balazs_foci","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:33","title":"Bölöni László: Javasolni akartam Dzsudzsákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a58f87-618d-448c-bd55-0eb1d49e0225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Xiaomi csúcstelefonjaiért sem kell túlzottan mélyen nyúlni a pénztárcába, azért sokan fognak örülni annak, ha még kevesebb pénzért lehet jó telefont venni. Hamarosan bemutatják a Xiaomi Mi 8 még megfizethetőbb változatát, a Mi 8 Youth modellt.","shortLead":"Bár a Xiaomi csúcstelefonjaiért sem kell túlzottan mélyen nyúlni a pénztárcába, azért sokan fognak örülni annak, ha még...","id":"20180915_xiaomi_mi8_youth_globalisan_elerheto_olcsobb_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a58f87-618d-448c-bd55-0eb1d49e0225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845cd27c-3f0b-49b6-8d2a-58fca0606810","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_xiaomi_mi8_youth_globalisan_elerheto_olcsobb_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 13:03","title":"Eleve nem drága a Xiaomi csúcstelefonja, de jön a még olcsóbb változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","shortLead":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","id":"20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edca4e2c-cfb2-4e61-85d7-8855d63ac410","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:31","title":"Fotó: 147 km/h-val száguldott a Váci úton az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Meggyőződésem, hogy néhány hónap múlva Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel együtt kormányozzuk Európát” – jelentette ki az APA osztrák hírügynökség tudósítása szerint Matteo Salvini olasz belügyminiszter pénteken Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral Bécsben tartott találkozója után.","shortLead":"„Meggyőződésem, hogy néhány hónap múlva Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel együtt kormányozzuk Európát” – jelentette...","id":"20180914_Salvini_nehany_honap_mulva_Orban_Viktorral_egyutt_kormanyozzuk_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0855f1ac-9f8e-4386-934a-3a31b50ab9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Salvini_nehany_honap_mulva_Orban_Viktorral_egyutt_kormanyozzuk_Europat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:02","title":"Salvini: Néhány hónap múlva Orbán Viktorral együtt kormányozzuk Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27297c77-84d7-4fab-99b5-ca39640518e2","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az e-autók piacán lassan véget ér a hőskorszak, amikor elég volt egy-két észveszejtő gyorsulás, pár tíz kilométernél jobb hatótáv és máris mindenki elájult az autótól. A Nissan Leaf ennél már akkor is többet tudott, nem véletlen lett a legnépszerűbb elektromos autó világon. Úgy tűnik a japánok nem aludtak bele a megszerzett előnybe, és az új Nissan Leaf is meghatározó modell lehet.","shortLead":"Az e-autók piacán lassan véget ér a hőskorszak, amikor elég volt egy-két észveszejtő gyorsulás, pár tíz kilométernél...","id":"20180915_Nissan_Leafteszt_mar_nem_is_az_auto_a_nagy_csoda_hanem_ahogyan_belepunk_egy_uj_autos_kulturaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27297c77-84d7-4fab-99b5-ca39640518e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21666380-fa9f-4a99-9b28-d2008f9c2874","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_Nissan_Leafteszt_mar_nem_is_az_auto_a_nagy_csoda_hanem_ahogyan_belepunk_egy_uj_autos_kulturaba","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:30","title":"Nissan Leaf-teszt: már nem a kocsi a csoda, hanem ahogy belépünk egy új autós kultúrába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f794b37a-e426-4ce7-b6f8-bb6198682172","c_author":"Lévai Júlia","category":"velemeny","description":"A miniszterelnök néhány napja adott nekünk egy rendes, minden részletre kiterjedő anamnézist a mentális állapotáról. Vélemény.","shortLead":"A miniszterelnök néhány napja adott nekünk egy rendes, minden részletre kiterjedő anamnézist a mentális állapotáról...","id":"20180916_Az_orbani_szemlelet_enciklopedikus_osszefoglalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f794b37a-e426-4ce7-b6f8-bb6198682172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0af6747-3500-440f-8c5f-a69ca41ac824","keywords":null,"link":"/velemeny/20180916_Az_orbani_szemlelet_enciklopedikus_osszefoglalasa","timestamp":"2018. szeptember. 16. 10:12","title":"Az orbáni szemlélet enciklopédikus összefoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]