A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart divatáru-polcain különös dolgok is kaphatók. Például olyan trikók, amelyeket a volt Szovjetunió nevének cirill betűs rövidítésével ékesítenek: CCCP.

Litvánia washingtoni nagykövete nyílt hivatalos levelet küldött a Walmart-nak. Kérte az óriáscéget, hogy vonják ki a forgalomból az egykori Szovjetuniót „reklámozó” ruhadarabokat. Emlékeztetett rá, hogy szerinte Sztálin uralma idején a balti államokban naponta…” 1700 embert öltek meg a megszálló szovjetek és további súlyos bűnöket követtek el”. A litván nagykövet tiltakozását megerősítette az ország külügyminisztere is, és több észt és lett, tehát a másik két korábban megszállt balti ország parlamenti képviselői is csatlakoztak a tiltakozáshoz. A Walmart részéről egyelőre nem érkezett hivatalos válasz- írja a Le Figaro.

Az interneten viszont elindult egy bejegyzési hullám a „whynotswastika” kulcsszó alapján. A tiltakozó baltiak ugyanis arra is utaltak, hogy náci szimbólumos trikókat is lehetne árulni, ha a CCCP felirat megengedhető. Sok netes hozzászóló egyetértett a szocializmus dicsőségét hirdető termékek visszavonásával, de a Walmart csendje mögött vélhetően nem politikai ok rejlik. Ők egyszerűen csak poénból rakták fel a CCCP-ét a trikókra, mint ahogy például a budapesti belváros számos turistacsalogató üzletében is találunk hasonló cuccokat. De ezek paródiák, a letűnt és kudarcot vallott államszocialista rendszert gúnyoló trikók, sapkák, usankák, egyebek.

Vélhetően a Walmart is erre játszott, bár iszonyúan kicsi az esély arra, hogy ma Amerika egyik középnyugati államában, egy CCCP feliratú trikót vásárló huszonéves fiatalnak a legcsekélyebb fogalma legyen arról, mit is jelentett Európa keleti felén a bolsevizmus, a szovjet megszállás. Tehát a Walmart CCCP trikója kereskedelmi fogás, semmi köze az ideológiához.