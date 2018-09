Korábban mi is megírtuk, hogy Svájcig értek az MVM könyvvizsgálói botrányának szálai, mivel a megbízott könyvvizsgáló cég, a KPMG nem volt hajlandó a nevét adni az állami vállalat éves beszámolójához. Akkor a cég új auditorral kötött szerződést, aki nagyon gyorsan, napokon belül fogadta el a dokumentumot.

Most hasonló problémák akadtak az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél is. A szintén állami tulajdonú cégnél is az éves beszámolóval van, de a helyzet itt jóval súlyosabb, mint az MVM-nél volt. A 24.hu információi szerint ugyanis a kukaholdingnál nem az az egyetlen probléma, hogy többmilliárdos hiányt hoztak össze egy év alatt, de nem is tudják megmondani, hogy pontosan mennyi az annyi: a jelentés összeállítása során 7 és 15 milliárd között több szám is szóba jött.

A kukaholding tervezett éves forgalma 110 milliárd forint, de ez nem tudott összejönni, mivel a rendszer alapját képező, számlázást bonyolító szoftver még két évvel az indulás után sem működik. Emiatt még most is vannak 2017 első feléből származó elmaradások, néha pedig több százezres tételben adtak ki hibás számlákat. Így sokszor előfordul az is, hogy az ügyfélszolgálaton nem tudják megmondani az ügyfeleknek, hogy mennyi az aktuális számlaállásuk.

A hiány miatt az is kérdéses, hogy a cég valaha vissza tudja-e fizetni az államtól kapott, több tízmilliárd forintos segítséget.