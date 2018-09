Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

\r

","id":"20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e35319-63da-4939-82d2-9ce2bc837459","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:17","title":"Három emelet magas kivetítőn a Star Wars – koncert és filmshow az Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f794b37a-e426-4ce7-b6f8-bb6198682172","c_author":"Lévai Júlia","category":"velemeny","description":"A miniszterelnök néhány napja adott nekünk egy rendes, minden részletre kiterjedő anamnézist a mentális állapotáról. Vélemény.","shortLead":"A miniszterelnök néhány napja adott nekünk egy rendes, minden részletre kiterjedő anamnézist a mentális állapotáról...","id":"20180916_Az_orbani_szemlelet_enciklopedikus_osszefoglalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f794b37a-e426-4ce7-b6f8-bb6198682172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0af6747-3500-440f-8c5f-a69ca41ac824","keywords":null,"link":"/velemeny/20180916_Az_orbani_szemlelet_enciklopedikus_osszefoglalasa","timestamp":"2018. szeptember. 16. 10:12","title":"Az orbáni szemlélet enciklopédikus összefoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beikszelte a tizennégyet? És a huszonnyolcat?","shortLead":"Beikszelte a tizennégyet? És a huszonnyolcat?","id":"20180915_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de63a1b-1d50-4cc7-89bf-ebc193e7a2af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. szeptember. 15. 19:34","title":"Elő a szelvényekkel, itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn vizsgálja meg pszichológus azt a 13 éves kislányt, akivel állítása szerint két évvel ezelőtt hónapokon keresztül szexuális viszonyt folytatott két ismert sportoló. Egy ilyen korú gyerekkel folytatott viszony szexuális erőszaknak minősül. A rendőrség nyomoz az ügyben, a hírbe hozott sportolók egyike azt mondja, tiszta a lelkiismerete. Az ügyvéd szerint viszont a gyerek nem hazudik.","shortLead":"Hétfőn vizsgálja meg pszichológus azt a 13 éves kislányt, akivel állítása szerint két évvel ezelőtt hónapokon keresztül...","id":"20180915_ugyved_11_eves_kislany_szexualis_eroszak_gyanuja_sportolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a68454-b91f-4d3f-b17f-c0fd7d26225a","keywords":null,"link":"/elet/20180915_ugyved_11_eves_kislany_szexualis_eroszak_gyanuja_sportolo","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:27","title":"\"Visszaéltek a kislány bizalmával\" - az ügyvéd szerint védence nem hazudik a zaklatási ügyben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e7da50-f783-49ac-ba6e-cffa9fd0a780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipar hosszú évtizedekig csak és kizárólag kereklámpás modelleket ontott magából, de aztán jött a változás.","shortLead":"Az autóipar hosszú évtizedekig csak és kizárólag kereklámpás modelleket ontott magából, de aztán jött a változás.","id":"20180917_tudja_hogy_mely_autok_szakitottak_elsokent_a_kerek_fenyszorokkal_citroen_ford","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e7da50-f783-49ac-ba6e-cffa9fd0a780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4da6e4-4d2a-40b2-82b1-c903de35d001","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_tudja_hogy_mely_autok_szakitottak_elsokent_a_kerek_fenyszorokkal_citroen_ford","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:21","title":"Tudja, hogy mely autók szakítottak elsőként a kerek fényszórókkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23eba63-95de-42f2-be3b-d8f44b8ec512","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jobban érzi magát a hét közepén vélhetően megmérgezett Pjotr Verzilov, a Pussy Riot nevű orosz punk együttes aktivistája: a 30 éves fiatalember, aki hirtelen elvesztette látását és hallását és járni sem tudott, már egy berlini korházban van.","shortLead":"Jobban érzi magát a hét közepén vélhetően megmérgezett Pjotr Verzilov, a Pussy Riot nevű orosz punk együttes...","id":"20180916_Jobban_van_a_Pussy_Riot_megmergezett_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e23eba63-95de-42f2-be3b-d8f44b8ec512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc8153-0a99-4b9b-8f27-5ff7b414d7ae","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Jobban_van_a_Pussy_Riot_megmergezett_tagja","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:13","title":"Jobban van a Pussy Riot megmérgezett aktivistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar kormányfő ellen fordult ugyanis az Európai Néppárt kétharmada, és a Sargentini-jelentés elfogadásával az ellenzék rátalált a kárörömre, ha a saját hangjára még nem is. Mit tervez ilyen helyzetben Orbán? És milyen hangot üt meg? Bónusz: Gyurcsány Ferenc is válaszolhat szavaira. Mi pedig közvetítjük, és kommentáljuk.","shortLead":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar...","id":"20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0ef498-2df4-47e8-9014-d776ddf676ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:59","title":"Orbán már megint Brüsszelt és Merkelt szidalmazta, Gyurcsány diktátorozva válaszolt - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Donald Trumpról is megírta szokásos szenzációs könyvét a Watergate-botrány leleplezője, akit olvasói a színfalak mögötti sztorikért kedvelnek, bírálói viszont azért kárhoztatnak, mert kesztyűs kézzel bánik információforrásaival.","shortLead":"Donald Trumpról is megírta szokásos szenzációs könyvét a Watergate-botrány leleplezője, akit olvasói a színfalak...","id":"201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad0cff-9d37-4603-ae97-203d1fdc5ead","keywords":null,"link":"/kultura/201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:00","title":"Bob Woodward – Könyörtelen tényfeltáró vagy bennfentes sztárszerző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]