Apám Nissant vezetett gyerekkoromban, úgyhogy most bezárult a kör

- mondta a 20 éves bajnoknő Yokohamában - angolul. Ami nem meglepő, ugyanis hároméves kora óta az Egyesült Államokban él. Még az is lehet, hogy később amerikai állampolgár lesz belőle.

A világsajtót elsősorban Serena Williams botrányos szereplése foglalkoztatja, de Japánban osztatlan az öröm. „Sírtam a boldogságtól”- nyilatkozta az NHK televíziónak a bajnoknő nagypapája Hokkaido szigetén. Aki annak idején távolról sem volt ilyen boldog, amikor a lánya bejelentette: férjhez megy egy külföldihez. Már önmagában ez is szokatlannak számított Japán legészakibb szigetén, de az különösen felborzolta a kedélyeket, hogy a férj fekete és még csak nem is amerikai. A bajnoknő édesapja ugyanis Haitiban látta meg a napvilágot. A koldusszegény állam nem örvend épp túlságosan nagy megbecsülésnek a felkelő nap országában, de a pár mégiscsak megpróbálkozott a közös élettel Japánban. Naomi Oszaka 20 éve Oszaka városában született. Hároméves volt, amikor a szülei Amerikába emigráltak vele együtt. Oly régóta él az Egyesült Államokban, hogy 21 éves korában eldöntheti, amerikai vagy japán kíván lenni.

Japánban nincs kettős állampolgárság. A félvér Naomi Oszaka most az egész ország kedvence lett, pedig nem is tud elég jól japánul. A győzelem után előfordult, hogy angolul válaszolt a japán riportereknek. Őszintén bevallotta: jobban tud angolul, mint japánul. Sok angol kifejezésnek nem is tudja a japán megfelelőjét. A nemzeti ügyre nagyon is érzékeny japán média ezúttal igen elnéző: örülni és ünnepelni akar. Még a konzervatív miniszterelnök is felső fokon méltatta a US Open első japán bajnoknőjét.

Minden tiszteletem az Öné! Még sohasem nyert Grand Slam tornát egyetlen japán sem. Naomi Oszaka az első! Gratulálok

- írta Abe Sinzo miniszterelnök.

A japán televíziók élő adásban számoltak be arról, hogy az újdonsült bajnoknő a győzelem után szusit kért. Lám, mégiscsak japán - lelkesedtek a félvér bajnoknőért Japánban, ahol a külföldiekkel és különösen a feketékkel szemben elég mélyek az előítéletek. De hát egy világraszóló győzelem sok mindent elfelejtet. Úgyhogy most egész Japán azért szurkol, hogy 21 éves korában Naomi Oszaka ne az Egyesült Államokat, hanem a távol-keleti szigetországot válassza hazájának.

Nem könnyű a haafunak (félvérnek) Japánban

"Gyerekkoromban lepisiltek és cigarettákat nyomtak el a testemen" - mondta a Reuters tudósítójának egy 35 éves félvér férfi, akinek apja afroamerikai volt. Az NHK televíziónak már van egy félvér munkatársa, aki reggel üdvözölheti a korán kelő japánokat. Ő nagyon boldog, hogy egy hozzá hasonló félvér nyerte a US Opent, mert ez sokat lendíthet a haafuk helyzetén. A kép teljességéhez az is hozzátartozik, hogy a félvérek iránti ellenszenv nemcsak a japán öntudatból táplálkozik, hanem abból is, hogy a fekete apák általában az amerikai megszálló hadsereg katonái voltak. Kevés közösségben becsülik sokra azokat a nőket, akik a megszálló katonáknak szülnek gyereket. De hát a második világháború már 73 éve véget ért. A globalizáció elérte Japánt is.

A Nissan mindig a globalizáció egyik szimbóluma volt Japánban

Az autógyártás minőségére oly büszke japánokat valósággal sokkolta, amikor a Nissan külföldi menedzsert hozott, hogy meglepje vetélytársait és csökkentse lemaradását. Carlos Ghosn brazil állampolgár, aki libanoni bevándorló családból származik. Neje amerikai, vagyis igazi világpolgár. Jelenleg a Renault-Nissan közös csúcsmenedzsere. Kisebb csodát produkált a Nissannál. Így rábízták a világ egyik legnagyobb autógyárát, melynek menedzsmentje globális kategóriákban gondolkodik. Ezért is választották a félvér tenisz bajnoknőt a Nissan arcának.

Naomi Oszaka kedvence Beyoncé, aki az egész világon népszerű, elsősorban a fiatalabbak körében. Mit gondol a félvér sorsról maga a 20 éves tenisz bajnoknő?

Én nem sokat filozofálok azon, hogy kettős vagy épp hármas-e a származásom. Én egészen egyszerűen én vagyok

- fogalmazta meg életfilozófiáját a Reuters tudósítójának Yokohamában Naomi Oszaka, aki a Nissan autómárka nagykövete lesz legalább három évig.