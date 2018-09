Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Négymillióan laknak a vihar útjában. Halált hozott a tájfun a Fülöp-szigetekre Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán. Megverték a nyílt utcán, kórházba kellett szállítani Ács volt polgármesterét, Lakatos Bélát Mától szeptember 21-ig a környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzik a hatóságok. Újabb közúti ellenőrzéssorozat indul, de most nem a sebesség számít A külgazdasági és külügyminiszter a francia Európa-ügyi miniszterre reagált. Szijjártó teljesen felháborodott a francia miniszteren A radikális francia politikus szerint az EU helyét "az európai nemzetek Európájának" kell felváltania. Le Pen: Magyarországon már hatalomra jutottak az elképzeléseink Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból! Fura adalék a Beatles-sztorihoz, betiltanak egy kiskutyát - olvasta ezeket? Tesztelje! A rendőrség lezárta az éttermet, ahol ketten rosszul lettek, de végül közölték, hogy nem Novicsokról van szó. Rosszul lett két ember Salisburyben, Novicsokra gyanakodott a rendőrség