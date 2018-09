Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Lexus menő újdonsággal érkezik, a Volvo elveheti a kamionosok munkáját, egy budapesti villamosvezető pedig egyetlen gesztussal dobta fel a kerékpáros napját. Heti hírválogatás következik.","shortLead":"Az új Lexus menő újdonsággal érkezik, a Volvo elveheti a kamionosok munkáját, egy budapesti villamosvezető pedig...","id":"20180916_top_autos_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76b1a57-2512-4ea7-bfb1-669814ba6847","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:21","title":"Tolatóradar: Tudja, honnan ered a kukásautó neve? Nem fogja kitalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5baaca4-cb48-4f1b-a548-3779dd2ddd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a családalapítás mindenkinek saját döntése, ott nincs helye a politikának.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a családalapítás mindenkinek saját döntése, ott nincs helye a politikának.","id":"20180917_Kocsis_Mate_nem_volt_szerencses_Hoppal_Peter_Facebookposztja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5baaca4-cb48-4f1b-a548-3779dd2ddd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b994f132-2761-4732-8432-44b43df776d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kocsis_Mate_nem_volt_szerencses_Hoppal_Peter_Facebookposztja","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:29","title":"Kocsis Máté: nem volt szerencsés Hoppál Péter Facebook-posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbeff44e-ef53-4604-98a4-870914f4d3b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint Orbán Viktor Kötcsén célul tűzte ki, hogy visszaveszik a magánszolgáltatóktól a drága technológiákat igénylő feladatokat. ","shortLead":"A Népszava információi szerint Orbán Viktor Kötcsén célul tűzte ki, hogy visszaveszik a magánszolgáltatóktól a drága...","id":"20180917_Allamositana_az_egeszsegugyi_diagnosztikai_ellatasokat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbeff44e-ef53-4604-98a4-870914f4d3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c083b4-56a2-4b1a-8de9-b65c6a46ee06","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Allamositana_az_egeszsegugyi_diagnosztikai_ellatasokat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:21","title":"Államosítaná az egészségügyi diagnosztikai ellátásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac91925-bca9-4f95-9ef9-f8affa6e141b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei szeptemberre tényleg nem panaszkodhatunk.","shortLead":"Az idei szeptemberre tényleg nem panaszkodhatunk.","id":"20180916_Ma_bezavarnak_a_felhok_de_a_kovetkezo_negy_napban_a_napsutese_a_foszerep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac91925-bca9-4f95-9ef9-f8affa6e141b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c3b553-edac-4902-9cc3-5786f562fa7b","keywords":null,"link":"/elet/20180916_Ma_bezavarnak_a_felhok_de_a_kovetkezo_negy_napban_a_napsutese_a_foszerep","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:07","title":"Ma bezavarnak a felhők, de a következő négy napban a napsütésé a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszatér a ringbe egy mérkőzés erejéig a legendás bokszoló, Floyd Mayweather. A veretlen sztár egy másik legendás ökölvívóval, Manny Pacquaióval csap össze.","shortLead":"Visszatér a ringbe egy mérkőzés erejéig a legendás bokszoló, Floyd Mayweather. A veretlen sztár egy másik legendás...","id":"20180916_Egy_meccsre_visszater_a_legendas_bokszolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568c5182-ec18-4279-9577-face0ecc469a","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Egy_meccsre_visszater_a_legendas_bokszolo","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:05","title":"Egy meccsre visszatér a legendás bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23eba63-95de-42f2-be3b-d8f44b8ec512","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jobban érzi magát a hét közepén vélhetően megmérgezett Pjotr Verzilov, a Pussy Riot nevű orosz punk együttes aktivistája: a 30 éves fiatalember, aki hirtelen elvesztette látását és hallását és járni sem tudott, már egy berlini korházban van.","shortLead":"Jobban érzi magát a hét közepén vélhetően megmérgezett Pjotr Verzilov, a Pussy Riot nevű orosz punk együttes...","id":"20180916_Jobban_van_a_Pussy_Riot_megmergezett_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e23eba63-95de-42f2-be3b-d8f44b8ec512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc8153-0a99-4b9b-8f27-5ff7b414d7ae","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Jobban_van_a_Pussy_Riot_megmergezett_tagja","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:13","title":"Jobban van a Pussy Riot megmérgezett aktivistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első lépését jelentették be nemrég.","shortLead":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első...","id":"20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1d9a85-3a5d-494a-8326-c066490ce122","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:26","title":"Olyat lép az IKEA, amit minden cég követhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette be, hogy idén is lesz extra juttatás.","shortLead":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette...","id":"20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413bbb0-4c4b-42d9-ad74-bb9e1ad187fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","timestamp":"2018. szeptember. 15. 21:04","title":"Egy átlagos nyugdíjas 16 ezer forintra számíthat novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]