Hélène Pastort csak úgy nevezték a hercegségben, hogy vice princesse (a hercegnő, vagyis csak az uralkodó áll felette). Az elnevezés nem véletlen, csak az ingatlan vagyonát 12 milliárd euróra becsülték halála idején. Apja ugyanis Monaco legnagyobb építési vállalkozója volt. A per hétfőn kezdődött Aix en Provence-ban. Ki lehet a tettes?



Lengyelország monacói konzulja ölethette meg az anyósát



Ezt állítja az ügyészség. Wojciech Janowski be is vallotta bűnösségét a rendőrségen, de azután visszavonta a vallomását. Miért kellett meghalnia Monaco leggazdagabb asszonyának? Hélène Pastor ifjúsága idején folytatott egy kis liaisont Alain Delonnal is, de különben élte a milliárdosok életét Monaco-ban, ahol egész Európában a legtöbb dúsgazdag ember lakik- a kellemes időjárás meg a kedvező adózás miatt. Pastor asszonynak két lánya született. Az idősebb egy lengyel férfit választott párjául. Akinek nem volt egy vasa sem, viszont élénk fantáziával rendelkezett. Különböző vállalkozásokkal szédítette a környezetét. Kitalált magának egy Cambridge-i diplomát. Remek kapcsolatokat ápolt az uralkodóházzal Monacóban. Az anyós gyanakodott és lekezelte vejét, akit ingyenélő hozományvadásznak tartott. A vő szemében nem ez volt a fő hibája, hanem az, hogy elfelejtett időben meghalni és lányára hagyni a vagyon felét. A rendőrök ellenőrizték a férfi bankszámláit és ezekből kiderült, a gyilkosság előtti évben több mint 8 millió eurót költött miközben bevétele alig volt! Ráadásul a gyilkosság előtt pár nappal leemelt 250 ezer eurót a számláról.



Csak 140 ezer eurót kaptam a gyilkosság megszervezéséért



Így panaszkodott a rendőröknek az ifjú pár edzője. Pascal Dauriac beismerő vallomást tett a rendőrségen. Ez a legfőbb bizonyíték a vő ellen, aki most tagadni próbál. Az edző többször is kifakadt, mondván a lengyel férfi többször is átverte. De akkor miért szervezte meg mégiscsak a gyilkosságot? Kellett a pénz- vallotta az edző. Aki három csellengő muzulmánt bízott meg a végrehajtással. A sofőrt csak azért lőtték le, hogy félrevezessék a rendőrséget. Csakhogy a rendőrök nem kapták be a csalit. A vádirat minden részletet feltár - számol be a párizsi Le Figaro. Így Lengyelország egykori monacói konzulja tartós börtönbüntetésre számíthat, mert lelövette anyósát, a hercegség leggazdagabb asszonyát.