[{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő az elnök, így újra elkezdődhet az érdemi munka a Magyar Sí Szövetségben.","shortLead":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő...","id":"20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09ca7cb-d118-41f2-ae4d-987b92df0d7f","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:44","title":"Bíróság mondta ki, hogy Miklós Edit a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1de6ae-7b8f-4f53-a798-8e84bcab9dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2015 óta a palesztinok már több mint 50 izraelit öltek meg a térségben.","shortLead":"2015 óta a palesztinok már több mint 50 izraelit öltek meg a térségben.","id":"20180916_Ujabb_palesztin_terrortamadas_leszurtak_egy_negygyermekes_csaladapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1de6ae-7b8f-4f53-a798-8e84bcab9dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bd3c30-e5a7-4ec1-b999-a2d50d455a88","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Ujabb_palesztin_terrortamadas_leszurtak_egy_negygyermekes_csaladapat","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:20","title":"Újabb palesztin terrortámadás: leszúrtak egy négygyermekes családapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a Mangkhut.","shortLead":"Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a Mangkhut.","id":"20180916_Milliokat_telepitenek_ki_elerte_Kina_deli_reszet_a_tajfun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c194071b-ca30-4cd4-a826-4642594dba1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Milliokat_telepitenek_ki_elerte_Kina_deli_reszet_a_tajfun","timestamp":"2018. szeptember. 16. 18:31","title":"Milliókat telepítenek ki: elérte Kína déli részét a tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22d0c3-311f-49d6-840c-1a86dcfbc982","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megszerezte első győzelmét a Puskás Akadémia: a felcsútiak a 8. fordulóban, 112 percig tartó meccs után 2-1-re nyertek a címvédő MOL Vidi FC ellen.","shortLead":"Megszerezte első győzelmét a Puskás Akadémia: a felcsútiak a 8. fordulóban, 112 percig tartó meccs után 2-1-re nyertek...","id":"20180915_Balhe_volt_a_PuskasVidi_meccs_vegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af22d0c3-311f-49d6-840c-1a86dcfbc982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9978564-8367-4704-9249-73a10d613fcf","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Balhe_volt_a_PuskasVidi_meccs_vegen","timestamp":"2018. szeptember. 15. 19:59","title":"Balhé volt a Puskás-Vidi meccs végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteken a Manghut tájfun következtében: a 900 kilométer széles esőzónával és rendkívül erős széllel támadó vihar Kelet-Kína felé mozog tovább. Az USA-ban pusztító Florence 12 embert ölt meg eddig Észak-Karolinában.\r

","shortLead":"Legalább 25 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteken a Manghut tájfun következtében: a 900 kilométer széles esőzónával...","id":"20180916_No_a_szupertviharok_aldozatainak_a_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79943f68-8d45-4d86-9737-a723ea13b734","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_No_a_szupertviharok_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2018. szeptember. 16. 06:46","title":"Nő a szuperviharok áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb 200 milliárd dollár értékű termékre vethet ki védővámot Donald Trump, emiatt még drágábbak lehetnek az amerikai vállalatok által Kínában gyártatott elektronikai eszközök.","shortLead":"Újabb 200 milliárd dollár értékű termékre vethet ki védővámot Donald Trump, emiatt még drágábbak lehetnek az amerikai...","id":"20180917_donald_trum_egyesult_allamok_kina_kereskedelmi_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86517da-6772-4951-8c80-098d1b7a84a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_donald_trum_egyesult_allamok_kina_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:03","title":"Felnyomhatja az iPhone-ok árát (is) Trump mai intézkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2635e34f-fdfb-40aa-aeba-6c6cf4434726","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"Nem veri nagydobra a Vlagyimir Putyin gyóntatójának, lelki vezetőjének tartott Tyihon metropolita, hogy belelát-e az orosz államfő titkaiba, ám befolyásának erősödésével az ő rossz szellemének tartják. Nem alaptalanul.","shortLead":"Nem veri nagydobra a Vlagyimir Putyin gyóntatójának, lelki vezetőjének tartott Tyihon metropolita, hogy belelát-e...","id":"201832__putyin_raszputyinja__azegyhaz_hatalma__aharmadik_roma__a_valtozas_szelleme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2635e34f-fdfb-40aa-aeba-6c6cf4434726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50087b0-51f8-404a-9462-d1e828c4a0fa","keywords":null,"link":"/kultura/201832__putyin_raszputyinja__azegyhaz_hatalma__aharmadik_roma__a_valtozas_szelleme","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:30","title":"Putyin Raszputyinja – Okkultista szeánszokra járó főpapnak vallja meg bűneit az orosz elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fülöp-szigetek után Hongkongra csapott le az idei év legveszélyesebb viharaként számon tartott Manghut. Helyi szakértők szerint milliárdos károk keletkeznek. ","shortLead":"A Fülöp-szigetek után Hongkongra csapott le az idei év legveszélyesebb viharaként számon tartott Manghut. Helyi...","id":"20180916_Mar_Hongkongban_tombol_a_Manghut_tajfun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ac4417-ad5f-4398-9f09-46ee5f62506f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Mar_Hongkongban_tombol_a_Manghut_tajfun","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:25","title":"Rémisztő látvány, ahogy beköszönt Hongkongba a Manghut tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]