Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85fda69e-f892-4ed6-bf83-349ed7301282","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az összes állami fenntartású kulturális intézmény mától csak akkor tarthat bármilyen sajtónyilvános eseményt, akkor nyilatkozhatnak munkatársai, ha azt 48 órával előtte engedélyeztetik az Emberi Erőforrások Minisztériumával. \r

","shortLead":"Az összes állami fenntartású kulturális intézmény mától csak akkor tarthat bármilyen sajtónyilvános eseményt, akkor...","id":"20180917_Szigorubban_ellenorzott_kultura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85fda69e-f892-4ed6-bf83-349ed7301282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae79f8c-7609-44d9-acc3-1eca7c3dcfd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Szigorubban_ellenorzott_kultura","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:20","title":"Az Emmi szétküldte utasítását: senki sem beszélhet engedély nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MarketWatch szakírója négy olyan közgazdászt szólaltatott meg a következő krízisről, akik már a 2008-as válságra is figyelmeztettek.","shortLead":"A MarketWatch szakírója négy olyan közgazdászt szólaltatott meg a következő krízisről, akik már a 2008-as válságra is...","id":"20180918_Megjosoltak_a_2008as_valsagot__szerintuk_ez_lesz_a_kovetkezo_krizis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ebed3-18d4-4ad5-80ae-769f4d65d51a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Megjosoltak_a_2008as_valsagot__szerintuk_ez_lesz_a_kovetkezo_krizis","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:37","title":"Megjósolták a 2008-as válságot – szerintük ez lesz a következő krízis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar kormányfő ellen fordult ugyanis az Európai Néppárt kétharmada, és a Sargentini-jelentés elfogadásával az ellenzék rátalált a kárörömre, ha a saját hangjára még nem is. Mit tervez ilyen helyzetben Orbán? És milyen hangot üt meg? Bónusz: Gyurcsány Ferenc is válaszolhat szavaira. Mi pedig közvetítjük, és kommentáljuk.","shortLead":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar...","id":"20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0ef498-2df4-47e8-9014-d776ddf676ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:59","title":"Orbán már megint Brüsszelt és Merkelt szidalmazta, Gyurcsány diktátorozva válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem tudott elutazni az elnök Bukarestbe, mert elromlott a repülőgép.","shortLead":"Nem tudott elutazni az elnök Bukarestbe, mert elromlott a repülőgép.","id":"20180918_Lerobbant_a_repulo_Ader_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cc128a-86a7-47e7-86c1-41449412660b","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Lerobbant_a_repulo_Ader_alatt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:11","title":"Lerobbant a repülő Áder alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1de6ae-7b8f-4f53-a798-8e84bcab9dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2015 óta a palesztinok már több mint 50 izraelit öltek meg a térségben.","shortLead":"2015 óta a palesztinok már több mint 50 izraelit öltek meg a térségben.","id":"20180916_Ujabb_palesztin_terrortamadas_leszurtak_egy_negygyermekes_csaladapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1de6ae-7b8f-4f53-a798-8e84bcab9dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bd3c30-e5a7-4ec1-b999-a2d50d455a88","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Ujabb_palesztin_terrortamadas_leszurtak_egy_negygyermekes_csaladapat","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:20","title":"Újabb palesztin terrortámadás: leszúrtak egy négygyermekes családapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István szerint a javaslatnak visszatartó ereje lenne.","shortLead":"Boldog István szerint a javaslatnak visszatartó ereje lenne.","id":"20180916_Kemiailag_kasztralna_a_szexualis_eroszaktevoket_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2068a-0d1a-42ea-899f-aa0e44aa54f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Kemiailag_kasztralna_a_szexualis_eroszaktevoket_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2018. szeptember. 16. 18:10","title":"Kémiailag kasztrálná a szexuális erőszaktevőket egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hűtőtornyokból származnak azok a légionárius betegséget okozó baktériumok, amelyek Észak-Olaszországban több mint négyszáz embernél okoztak olyan súlyos fertőzést, hogy kórházba kellett őket vinni – közölték az olasz egészségügyi hatóságok. A baktériumok miatt kialakult tüdőgyulladásban két ember életét vesztette. ","shortLead":"A hűtőtornyokból származnak azok a légionárius betegséget okozó baktériumok, amelyek Észak-Olaszországban több mint...","id":"20180918_Megtalaltak_az_olaszorszagi_legionariusbetegseg_forrasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177899d1-6759-4f1e-9455-d6806d430417","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Megtalaltak_az_olaszorszagi_legionariusbetegseg_forrasat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:36","title":"Megtalálták az olaszországi légionárius betegség forrását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdekes megújulás zajlik az Állami Számvevőszéknél. ","shortLead":"Érdekes megújulás zajlik az Állami Számvevőszéknél. ","id":"20180917_Csoportos_leepites_nincs_a_dolgozok_10_szazalekanak_megis_masik_munkat_ajanlanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3a55af-35de-4be4-a4e9-773b13f6e0b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Csoportos_leepites_nincs_a_dolgozok_10_szazalekanak_megis_masik_munkat_ajanlanak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:43","title":"Csoportos leépítés nincs, a dolgozók 10 százalékának mégis másik munkát ajánlanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]