[{"available":true,"c_guid":"1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési engedélyhez.","shortLead":"A kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési...","id":"20180917_Letelepedesi_kotveny_felulvizsgalhatjak_az_orosz_kemfonok_es_csaladja_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f997de8-a253-4c72-8bd3-729fccfaee86","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Letelepedesi_kotveny_felulvizsgalhatjak_az_orosz_kemfonok_es_csaladja_ugyet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:21","title":"Letelepedési kötvény: felülvizsgálhatják az orosz kémfőnök és családja ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat azt ígérte, hogy a civilek bevonásával alakul át a partszakasz, ehhez viszont saját civil szervezetet alapítottak.","shortLead":"Az önkormányzat azt ígérte, hogy a civilek bevonásával alakul át a partszakasz, ehhez viszont saját civil szervezetet...","id":"20180917_Van_nehany_problema_a_Romaipart_kozossegi_tervezeserol_szolo_projekttel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d873578-8aa9-465f-ac4d-ec5aa75c86d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Van_nehany_problema_a_Romaipart_kozossegi_tervezeserol_szolo_projekttel","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:48","title":"Van néhány probléma a Római-part közösségi tervezési projektjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első lépését jelentették be nemrég.","shortLead":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első...","id":"20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1d9a85-3a5d-494a-8326-c066490ce122","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:26","title":"Olyat lép az IKEA, amit minden cég követhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svédországi vadászatáról kérdezték a miniszterelnök-helyettest az azonnali kérdések órájában. ","shortLead":"Svédországi vadászatáról kérdezték a miniszterelnök-helyettest az azonnali kérdések órájában. ","id":"20180917_Semjen_Nem_en_helikopterezem_hanem_a_szarvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4834ad-ae1b-4995-a96c-84b294e75b27","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Semjen_Nem_en_helikopterezem_hanem_a_szarvas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:53","title":"Semjén: Nem én helikopterezem, hanem a szarvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f83c8fc-acbb-439b-bfd1-d3bebc666918","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország polgárai a migrációról évek óta folyó vita ellenére pozitívan tekintenek a multikulturális társdalomra – ez derült ki a 2015 óta végzett első átfogó felmérésből. ","shortLead":"Németország polgárai a migrációról évek óta folyó vita ellenére pozitívan tekintenek a multikulturális társdalomra –...","id":"20180917_A_nemetek_tobbsege_tamogatja_a_multikulturat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f83c8fc-acbb-439b-bfd1-d3bebc666918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7d2025-a4bc-44ce-b4c9-7a46d64e5197","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_A_nemetek_tobbsege_tamogatja_a_multikulturat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:44","title":"A németek többsége támogatja a multikultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szivárogtató portál kiötlője titokban orosz vízumot próbált meg szerezni 2010-ben most napvilágra került dokumentumok szerint. ","shortLead":"A szivárogtató portál kiötlője titokban orosz vízumot próbált meg szerezni 2010-ben most napvilágra került dokumentumok...","id":"20180917_Oroszorszag_fele_kacsingatott_a_WikiLeaksalapito_Assange","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d48a7ab-a288-4e7e-9c2c-430ccacfa407","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Oroszorszag_fele_kacsingatott_a_WikiLeaksalapito_Assange","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:03","title":"Oroszország felé kacsingatott a WikiLeaks-alapító Assange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3ad7f3-c0d9-4a35-a234-062f35c549c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index.hu Zrt.-re és az Index.hu hírportálra a tulajdonosváltás állítólag sem közvetlenül, sem közvetve nem vonatkozik. Az egyik új tulaj KDNP-s megyei elnökségi tag.","shortLead":"Az Index.hu Zrt.-re és az Index.hu hírportálra a tulajdonosváltás állítólag sem közvetlenül, sem közvetve nem...","id":"20180917_speder_zoltan_eladta_minden_erdekeltseget_az_index_kornyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3ad7f3-c0d9-4a35-a234-062f35c549c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9d969c-66d6-4013-a50b-0bed1fc41992","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_speder_zoltan_eladta_minden_erdekeltseget_az_index_kornyeken","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:28","title":"Spéder Zoltán eladta minden érdekeltségét az Index környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","shortLead":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","id":"20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f06f9e-a6b7-4ce6-856c-670d327a7d48","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:52","title":"Évekre börtönbe küldenék az egyik távközlési cég vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]