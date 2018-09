Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség korábbi vezetője egy falunapon próbált utánajárni, mi a jó foci titka.","shortLead":"A Miniszterelnökség korábbi vezetője egy falunapon próbált utánajárni, mi a jó foci titka.","id":"20180917_Megint_a_magyar_focin_elcelodott_Lazar_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c06d79-bb69-4e02-85ff-74f703faf7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Megint_a_magyar_focin_elcelodott_Lazar_Janos","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:01","title":"Megint a magyar focistákon élcelődött Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3ad7f3-c0d9-4a35-a234-062f35c549c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index.hu Zrt.-re és az Index.hu hírportálra a tulajdonosváltás állítólag sem közvetlenül, sem közvetve nem vonatkozik. Az egyik új tulaj KDNP-s megyei elnökségi tag.","shortLead":"Az Index.hu Zrt.-re és az Index.hu hírportálra a tulajdonosváltás állítólag sem közvetlenül, sem közvetve nem...","id":"20180917_speder_zoltan_eladta_minden_erdekeltseget_az_index_kornyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3ad7f3-c0d9-4a35-a234-062f35c549c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9d969c-66d6-4013-a50b-0bed1fc41992","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_speder_zoltan_eladta_minden_erdekeltseget_az_index_kornyeken","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:28","title":"Spéder Zoltán eladta minden érdekeltségét az Index környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Áttörést értek el a skizofrénia kutatásában ausztrál tudósok, akik felfedezték, hogy az agyban megnövekedett számú immunsejtek nagy szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában.","shortLead":"Áttörést értek el a skizofrénia kutatásában ausztrál tudósok, akik felfedezték, hogy az agyban megnövekedett számú...","id":"20180917_skizofrenia_kialakulasanak_okai_megnovekedett_szamu_immunsejtek_az_agyban_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c60df5-964e-4508-b22f-09ef8fdd1254","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_skizofrenia_kialakulasanak_okai_megnovekedett_szamu_immunsejtek_az_agyban_kutatas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 00:03","title":"Áttörést értek el a tudósok: lehet, hogy megvan, mi okozza a skizofréniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maros Sefcovic szívesen lenne Juncker utódja. ","shortLead":"Maros Sefcovic szívesen lenne Juncker utódja. ","id":"20180917_Egy_szlovak_szocialista_politikus_bejelentkezett_EBelnoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7963b6-70f0-4097-9e26-b22f381a6f42","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Egy_szlovak_szocialista_politikus_bejelentkezett_EBelnoknek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:37","title":"Egy szlovák szocialista politikus bejelentkezett EB-elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45a645f-9ed0-42b8-a8d7-1156744ee923","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába utaztak a zalai kisvárosból a fogyatékkal élők Veszprémig, hogy bemehessenek az állatkertbe, ott nem engedték be őket kedvezményes belépővel, mert csak hatósági igazolványuk volt. A teljes árú jegyeket nem tudtak kifizetni, így hazamentek.","shortLead":"Hiába utaztak a zalai kisvárosból a fogyatékkal élők Veszprémig, hogy bemehessenek az állatkertbe, ott nem engedték be...","id":"20180918_Kivulrol_nezhettek_az_Allatkertet_a_fogyatekkal_elok_mert_csak_hatosagi_igazolvanyuk_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b45a645f-9ed0-42b8-a8d7-1156744ee923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71519ad5-bfdd-4a24-8aa3-cf4053487b70","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Kivulrol_nezhettek_az_Allatkertet_a_fogyatekkal_elok_mert_csak_hatosagi_igazolvanyuk_volt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:45","title":"Kívülről nézhették az állatkertet a fogyatékkal élők, mert „csak” hatósági igazolványuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49dbc24-7456-4e71-887b-c8b2c99c40cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ártándi rendőrök előállították a román férfit.","shortLead":"Az ártándi rendőrök előállították a román férfit.","id":"20180917_rendorseg_artandi_hataratkelo_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d49dbc24-7456-4e71-887b-c8b2c99c40cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a722ceeb-6add-4404-bccf-3cf03989ccc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_rendorseg_artandi_hataratkelo_mercedes","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:21","title":"Trükkös módszerrel akart átjutni a határon egy román sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adótörvénynek több olyan pontja is van, amely gyakorlatilag kiüti egymást.","shortLead":"Az adótörvénynek több olyan pontja is van, amely gyakorlatilag kiüti egymást.","id":"20180918_Sajat_maganak_is_ellentmond_az_uj_adotorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6151e9fa-07e9-4310-b9a9-ff51cc32658c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Sajat_maganak_is_ellentmond_az_uj_adotorveny","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:03","title":"Saját magának is ellentmond az új adótörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","shortLead":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","id":"20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bc6859-e093-477c-bb10-0fce763b495a","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:10","title":"Egy autó ment neki Áder repülőgépének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]