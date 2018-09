Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a francia Európa-ügyi miniszterre reagált.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a francia Európa-ügyi miniszterre reagált.","id":"20180916_Szijjarto_teljesen_felhaborodott_a_francia_miniszteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ee52f2-fadf-440f-a883-78e743dda597","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Szijjarto_teljesen_felhaborodott_a_francia_miniszteren","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:16","title":"Szijjártó teljesen felháborodott a francia miniszteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e7afe5-9261-437f-9de8-0564cfd1e0ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tűt találtak egy sydney-i szupermarketben vásárolt almában, és miután az elmúlt napokban Queensland államban eperben is többször találtak tűket, a botrány miatt máris komoly bajba került az ausztrál gyümölcstermelő ágazat.","shortLead":"Tűt találtak egy sydney-i szupermarketben vásárolt almában, és miután az elmúlt napokban Queensland államban eperben is...","id":"20180918_alma_eper_varrotu_ausztralia_gyumolcsterrorizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92e7afe5-9261-437f-9de8-0564cfd1e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c929cb-5e92-4dcf-aa6f-d9d194d8b641","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_alma_eper_varrotu_ausztralia_gyumolcsterrorizmus","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:14","title":"Gyümölcsökbe rejtett varrótűktől rettegnek az ausztrálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a932bffd-1df3-4991-b24e-cba0516c0cd2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Sokszor nem tudjuk kontrollálni, hogy a vágyaink teljesüljenek, ezzel is szembe kell néznünk, de legtöbbször nagyon sok mindent megtehetünk értük” – mondja Faludi Viktória pszichológus, akivel közelgő szalonestje előtt legbensőbb vágyaink, motivációink megtalálásáról beszélgettünk. Öt kérdés – öt válasz.","shortLead":"„Sokszor nem tudjuk kontrollálni, hogy a vágyaink teljesüljenek, ezzel is szembe kell néznünk, de legtöbbször nagyon...","id":"20180918_Ha_nincs_uj_vagy_nincs_ertelme_az_eletnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a932bffd-1df3-4991-b24e-cba0516c0cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8751c3-8c38-45d0-be66-ce66acfd9321","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180918_Ha_nincs_uj_vagy_nincs_ertelme_az_eletnek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:15","title":"„Ha nincs új vágy, nincs értelme az életnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7728a0f4-5023-4f48-bc3c-0489f8530a3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG posztolta ki közösségi oldalára a hamarosan bemutatásra kerülő újdonságát.","shortLead":"A Mercedes-AMG posztolta ki közösségi oldalára a hamarosan bemutatásra kerülő újdonságát.","id":"20180917_Mercedes_AMG_A35","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7728a0f4-5023-4f48-bc3c-0489f8530a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091cf809-048c-46ab-a101-2a480dea7017","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_Mercedes_AMG_A35","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:28","title":"Tuti tipp lehet belépőszintű sportautóban a hamarosan érkező Mercedes-AMG A35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hamarosan egy 19. század végén játszódó filmben játszik főszerepet az Oscar-díjas színésznő.","shortLead":"Hamarosan egy 19. század végén játszódó filmben játszik főszerepet az Oscar-díjas színésznő.","id":"20180918_Bosszuthrillerben_jatszik_foszerepet_Angelina_Jolie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fbc0b0-b97b-4f09-aa75-1a6258e5d4e5","keywords":null,"link":"/kultura/20180918_Bosszuthrillerben_jatszik_foszerepet_Angelina_Jolie","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:16","title":"Bosszúthrillerben játszik főszerepet Angelina Jolie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312ce8a3-6a7d-41d5-a80a-1f70040c6081","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első három fordulóban nem volt eredményes, de máris mutatjuk két gólját a Juventus-Sassuolo meccsről.","shortLead":"Az első három fordulóban nem volt eredményes, de máris mutatjuk két gólját a Juventus-Sassuolo meccsről.","id":"20180916_Ronaldo_megkezdte_a_golgyartast_a_Serie_Aban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=312ce8a3-6a7d-41d5-a80a-1f70040c6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd843e2-2575-4969-955f-b3b9134b97ff","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Ronaldo_megkezdte_a_golgyartast_a_Serie_Aban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:35","title":"Ronaldo megkezdte a gólgyártást a Serie A-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d841ef3-631a-4a5c-8260-bd10dd3258ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre súlyosabb a munkaerőhiány, és ezt nem csak a cégek, de a lakosság is megérzi.","shortLead":"Egyre súlyosabb a munkaerőhiány, és ezt nem csak a cégek, de a lakosság is megérzi.","id":"20180917_Hiaba_keres_mesterembert_Nincs_egyedul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d841ef3-631a-4a5c-8260-bd10dd3258ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faced5d2-ac99-4813-961c-a63e27045d24","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Hiaba_keres_mesterembert_Nincs_egyedul","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:57","title":"Hiába keres mesterembert? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58b8bba-1077-46fa-a43d-04cffa66e87b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megmagyarázta az Apple-vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok, no meg úgy egyáltalán az iPhone-ok.","shortLead":"Megmagyarázta az Apple-vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok, no meg úgy egyáltalán az iPhone-ok.","id":"20180918_tim_cook_apple_iphone_xs_ara_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b58b8bba-1077-46fa-a43d-04cffa66e87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c7999c-9f0b-4cce-9270-d98b816446b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_tim_cook_apple_iphone_xs_ara_innovacio","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:03","title":"Megszólalt Tim Cook az idei iPhone-ok áráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]