Orbán Viktor barátai élen járnak a napenergia megcsapolásában – olvasható az e heti HVG-ben. Az eddig megrögzötten atomenergia-párti, a széleerőmű-építéseket leállító kormány nem tudott ellenállni a csábításnak.

A naperőműves befektetések legalább 10-12 százalékos hozammal kecsegtetnek, ráadásul gyakran az EU is támogatja ezeket. A mostani engedélyezési tervek alapján a beruházók élére rukkolt a török Adnan Polat, a Tiborcz Istvánnal is rendszeresen üzletelő, a parlamenti karzaton gyakran megjelenő milliárdos. Mészáros Lőrinc Mátrai Erőműje is két napelemparkot épít. Az engedélykérők listáján pedig tucatjával jelennek meg külföldi hátterű cégek, köztük olyanok is, amelyeket épp egy olyan vállalkozás címére jegyeztek be, amelynek a székhelye megegyezik az eredeti Elios-főhadiszállással.

