Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most nem kell engedély és vízum, a kiválás után ez ne maradjon így – javasolja egy brit kormányközeli szervezet, amelynek tanulmányából közben kiderül az is, hogy az unióból érkezők több adót fizetnek, mint amennyi szociális juttatást igénybe vesznek. ","shortLead":"Most nem kell engedély és vízum, a kiválás után ez ne maradjon így – javasolja egy brit kormányközeli szervezet...","id":"20180918_Brexit_a_magyarokat_is_rosszul_erintene_az_uj_brit_javaslat_a_munkavallalasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ced2a80-732f-47f7-a125-4105b3cbdb6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Brexit_a_magyarokat_is_rosszul_erintene_az_uj_brit_javaslat_a_munkavallalasrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:38","title":"Brexit: a magyarokat is rosszul érintené az új brit javaslat a munkavállalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába indított eljárást az Unió az aggályos törvény miatt, a kormány nem változtat azon.","shortLead":"Hiába indított eljárást az Unió az aggályos törvény miatt, a kormány nem változtat azon.","id":"20180919_Itt_a_kormany_valasza_az_Europai_Bizottsagnak_marad_a_Stop_Soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf2f1b5-fb58-4e8d-883e-90c47af65550","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Itt_a_kormany_valasza_az_Europai_Bizottsagnak_marad_a_Stop_Soros","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:59","title":"Itt a kormány válasza az Európai Bizottságnak: marad a Stop Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a88bac-cbaa-4db6-8fa7-8fea19ec3821","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyenes út a világhír felé.","shortLead":"Egyenes út a világhír felé.","id":"20180917_autos_video_mento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a88bac-cbaa-4db6-8fa7-8fea19ec3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0a944a-6896-4b7e-bb77-9c29ff1cfb1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_autos_video_mento","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:24","title":"Videó: A játékosok tolták be a focipálya közepén lerobbant mentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8add93e-2a36-4315-9a6c-8d65502ceb59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felújításhoz használt elemek a hatodik emeletről zuhantak a mélybe. Egy munkás a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A felújításhoz használt elemek a hatodik emeletről zuhantak a mélybe. Egy munkás a helyszínen meghalt. ","id":"20180918_Negy_embert_maga_ala_temetett_egy_hotel_leszakadt_allvanyzata_Madridban__videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8add93e-2a36-4315-9a6c-8d65502ceb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8361450f-ba55-4ba3-8f3f-530aca353b68","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Negy_embert_maga_ala_temetett_egy_hotel_leszakadt_allvanyzata_Madridban__videok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:35","title":"Négy embert maga alá temetett egy hotel leszakadt állványzata Madridban - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás, fellendülés szakasza is. ","shortLead":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás...","id":"20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4580760-e002-4dee-95ca-821ca41d85b2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:27","title":"Egyetlen ábrán az elmúlt 10 év ingatlanpiaci változásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi garantálja a nyugdíjak értékállóságát és az egészségügy finanszírozását, ha kivezetik a szociális hozzájárulási adót?","shortLead":"Mi garantálja a nyugdíjak értékállóságát és az egészségügy finanszírozását, ha kivezetik a szociális hozzájárulási adót?","id":"20180919_A_nyugdijasok_es_a_betegek_lehetnek_az_adocsokkentes_vesztesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa32f1-a753-419d-9419-60187c55c9e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_A_nyugdijasok_es_a_betegek_lehetnek_az_adocsokkentes_vesztesei","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:28","title":"A nyugdíjasok és a betegek lehetnek az adócsökkentés vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svédországi vadászatáról kérdezték a miniszterelnök-helyettest az azonnali kérdések órájában. ","shortLead":"Svédországi vadászatáról kérdezték a miniszterelnök-helyettest az azonnali kérdések órájában. ","id":"20180917_Semjen_Nem_en_helikopterezem_hanem_a_szarvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4834ad-ae1b-4995-a96c-84b294e75b27","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Semjen_Nem_en_helikopterezem_hanem_a_szarvas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:53","title":"Semjén: Nem én helikopterezem, hanem a szarvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időről időre feltűnnek olyan weboldalak, amelyek a rajtuk futó kód révén működésképtelenné tehetik eszközeinket. Most egy újabb ilyen bukkant fel.","shortLead":"Időről időre feltűnnek olyan weboldalak, amelyek a rajtuk futó kód révén működésképtelenné tehetik eszközeinket. Most...","id":"20180917_iphone_ipad_ios_css_kod_telefon_lefagy_safari_ripper_veszelyes_kodsor_sabri_haddouche_rendszerosszeomlas_telefon_tulterhelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad538984-8da3-48b1-8f8b-2a354f7612d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_iphone_ipad_ios_css_kod_telefon_lefagy_safari_ripper_veszelyes_kodsor_sabri_haddouche_rendszerosszeomlas_telefon_tulterhelese","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:03","title":"Új módszerrel idegesítik az iPhone-osokat, rögtön újraindul tőle a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]