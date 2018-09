Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan falu, amelyik csak idén kapott kártérítést.","shortLead":"Van olyan falu, amelyik csak idén kapott kártérítést.","id":"20180917_Meg_iden_is_nyogik_az_adofizetok_a_roszkei_keritest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179dba8e-f336-4b11-90d8-f93e322fe5e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Meg_iden_is_nyogik_az_adofizetok_a_roszkei_keritest","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:07","title":"Még idén is nyögik az adófizetők a röszkei kerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet a terrorcselekményért első fokon elítélt Ahmed H. büntetésének enyhítését kéri 109 ezer aláírással nyomatékosított petíciójában. Az Igazságügyi Minisztérium szerint ez az igazságszolgáltatás befolyásolása, az pedig tiltott dolog. ","shortLead":"A jogvédő szervezet a terrorcselekményért első fokon elítélt Ahmed H. büntetésének enyhítését kéri 109 ezer aláírással...","id":"20180918_Peticiot_nyujtott_be_az_Amnesty_International_hogy_ne_kezeljek_terrorcselekmenykent_Ahmed_H_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c245e-c68a-4323-b97a-0068c64b3e34","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Peticiot_nyujtott_be_az_Amnesty_International_hogy_ne_kezeljek_terrorcselekmenykent_Ahmed_H_ugyet","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:59","title":"Kiakadt az igazságügyi minisztérium az Amnesty petícióján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új masina pontról pontra úgy néz ki, mint a több mint húsz évvel ezelőtti konzol, és természetesen játékok is vannak hozzá. ","shortLead":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új...","id":"20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e47fa4-1d60-427b-995f-11f692c8a32a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:03","title":"Visszahozza a nagy klasszikust a Sony, 20 játékkal jön a régi-új PlayStation","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Az Index most így általánosan ellenzékeset játszik, vagy lesz még belőle érdemi lap valaha?\" – kérdezte Oltyán József egy poszt alatt korábban az Index Facebookján. Nem nehéz kitalálni ez után, milyen jövőt szeretne a lapnak.","shortLead":"\"Az Index most így általánosan ellenzékeset játszik, vagy lesz még belőle érdemi lap valaha?\" – kérdezte Oltyán József...","id":"20180918_Nagy_elannal_kritizalta_az_ellenzeki_mediumokat_az_Index_moge_kerult_uj_KDNPs_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6eb47f-b16a-4588-86c9-49abd1a27cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Nagy_elannal_kritizalta_az_ellenzeki_mediumokat_az_Index_moge_kerult_uj_KDNPs_tulajdonos","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:22","title":"Nagy elánnal kritizálta az ellenzéki médiumokat az Index mögé került új KDNP-s tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00106bd4-5cd5-4588-b7d4-c8cb7cd69a39","c_author":"Szántó Péter","category":"enesacegem","description":"A hazugság mint üzleti csalás évente közel 10 trillió dollárba kerül az Egyesült Államoknak. Kevesen tudják, de nem az a lényeg, hogy megfejtsük, mi az igazság, hanem az, hogy megértsük a hazugság okát.\r

\r

","shortLead":"A hazugság mint üzleti csalás évente közel 10 trillió dollárba kerül az Egyesült Államoknak. Kevesen tudják, de nem...","id":"20180918_Mindenki_hazudik_az_uzleti_eletben__a_kerdes_az_hogyan_kezeljuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00106bd4-5cd5-4588-b7d4-c8cb7cd69a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789dc1a0-ba5f-4b32-a388-923fd572b479","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180918_Mindenki_hazudik_az_uzleti_eletben__a_kerdes_az_hogyan_kezeljuk","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:59","title":"Mindenki hazudik az üzleti életben - a kérdés az, hogyan kezeljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Maradt az alapkamat 0,9 százalékon.","shortLead":"Maradt az alapkamat 0,9 százalékon.","id":"20180918_Nem_nyultak_Matolcsyek_az_alapkamathoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84b0101-04df-4bdd-9912-97e67b2afa35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Nem_nyultak_Matolcsyek_az_alapkamathoz","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:06","title":"Nem nyúltak Matolcsyék az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik, az Új-Zélandon élő hegyvidéki papagáj, maori nyelven kea, jóval okosabb lehet, mint azt eddig vélték.","shortLead":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik...","id":"20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da307dda-f5e4-4e9f-ad0d-0d7d0cfbd92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:40","title":"A kea sokkal okosabb, mint eddig gondolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe4acb7-4c0c-4430-95cd-512cd9af9e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje szinte ugyanazt a dizájnt alkalmazza telefonjainál a Samsung, ám egy friss megjegyzés szerint a következő Galaxy már egész más receptúra alapján készül majd. Ezt ráadásul nem akárki hangoztatta. ","shortLead":"Egy ideje szinte ugyanazt a dizájnt alkalmazza telefonjainál a Samsung, ám egy friss megjegyzés szerint a következő...","id":"20180918_samsung_galaxy_s10_dizajn_dj_koh_galaxy_note9_apple_iphone_xs_max_xr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fe4acb7-4c0c-4430-95cd-512cd9af9e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8973249e-fb77-4baf-96af-69b287c97eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_samsung_galaxy_s10_dizajn_dj_koh_galaxy_note9_apple_iphone_xs_max_xr","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:03","title":"A Samsung-főnök szerint a Galaxy S10 teljesen máshogy fog kinézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]