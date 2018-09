Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3814465-4238-4054-9cd9-0d86a14bf458","c_author":"BWT","category":"brandcontent","description":"Sokszor bele sem gondolunk, de óriási mennyiségű pénzt költünk el feleslegesen háztartásunk menedzselése során. Pedig számos ilyen jellegű költséget megúszhatunk, de legalábbis komolyan csökkenthetünk pár okos trükkel. Lássuk, mire érdemes figyelni.","shortLead":"Sokszor bele sem gondolunk, de óriási mennyiségű pénzt költünk el feleslegesen háztartásunk menedzselése során. Pedig...","id":"20180913_Tudta_hogy_par_aprosaggal_rengeteget_sporolhat_a_haztartasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3814465-4238-4054-9cd9-0d86a14bf458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d360debc-5d1a-4588-bb9a-e465f4cfffdd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180913_Tudta_hogy_par_aprosaggal_rengeteget_sporolhat_a_haztartasban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:30","title":"Tudta, hogy pár aprósággal rengeteget spórolhat a háztartásban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638dd26d-ce9e-48a8-a0ab-fc4b408a1a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ígéretes projektnek indult a Path nevű közösségi hálózat, amely legutóbb a facebookos adatgyűjtési botrány idején vívott ki magának komoly szimpátiát. Mark Zuckerbergék taposómalma azonban nem hagyott életteret nekik, pár hét múlva lekapcsolják a villanyt.","shortLead":"Ígéretes projektnek indult a Path nevű közösségi hálózat, amely legutóbb a facebookos adatgyűjtési botrány idején...","id":"20180918_path_kozossegi_oldal_facebook_mark_zuckerberg_felhasznaloszam_adatgyujtes_cambridge_analytica_anti_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=638dd26d-ce9e-48a8-a0ab-fc4b408a1a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b092fd9-9b47-4518-8328-b1a661dd8ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_path_kozossegi_oldal_facebook_mark_zuckerberg_felhasznaloszam_adatgyujtes_cambridge_analytica_anti_facebook","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:03","title":"Ennyi volt: bedőlt az anti-Facebook, októberben végleg lehúzzák a redőnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német politikus a Financial Timesnak azt mondta, a keresztényi értékek, amelyeket ő képvisel, közelebb állnak a Ferenc pápai felfogáshoz, mint az orbánihoz. ","shortLead":"A német politikus a Financial Timesnak azt mondta, a keresztényi értékek, amelyeket ő képvisel, közelebb állnak...","id":"20180918_manfred_weber_financial_times_orban_viktor_sargentini_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2de7e-ebb9-4c9d-9210-7648a7445a79","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_manfred_weber_financial_times_orban_viktor_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:58","title":"Weber: Meg kell mutatnunk, hogy nyitottak vagyunk a migránsok felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dc0050-f77b-4046-b66f-3502321ad0a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2017-ben öt másodpercenként hunyt el egy gyermek a világon. A halálesetek többsége megelőzhető lett volna.","shortLead":"2017-ben öt másodpercenként hunyt el egy gyermek a világon. A halálesetek többsége megelőzhető lett volna.","id":"20180918_Ezerbol_ot_magyar_gyerek_meghal_meg_az_otodik_szuletesnapja_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53dc0050-f77b-4046-b66f-3502321ad0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51298d6a-2677-4f2e-9fde-8f329755e836","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Ezerbol_ot_magyar_gyerek_meghal_meg_az_otodik_szuletesnapja_elott","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:10","title":"Ezerből öt magyar gyerek meghal még az ötödik születésnapja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az InterRail-program sikere miatt azt kérik a kormánytól, legyen ingyen magyar vonatbérlet is.","shortLead":"Az InterRail-program sikere miatt azt kérik a kormánytól, legyen ingyen magyar vonatbérlet is.","id":"20180917_Ingyen_vonatberletet_adna_az_MSZP_a_18_eveseknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac87d32d-b9f6-4e29-90b1-6bf426be276c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Ingyen_vonatberletet_adna_az_MSZP_a_18_eveseknek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:35","title":"Ingyen vonatbérletet adna az MSZP a 18 éveseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55414db-b9ff-4523-940d-1d15b6b33a96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Daniel Love Pápua Új-Guineában született, de apja ausztrál őslakos. Vízumát, amellyel ideiglenesen tartózkodhatott az országban, érvénytelenítették, mert börtönben volt, de ügyvédje szerint ettől függetlenül ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá, mint az ausztrál állampolgárokra.","shortLead":"Daniel Love Pápua Új-Guineában született, de apja ausztrál őslakos. Vízumát, amellyel ideiglenesen tartózkodhatott...","id":"20180919_Egy_feligmeddig_oslakos_ferfit_utasitana_ki_Ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e55414db-b9ff-4523-940d-1d15b6b33a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f25ea77-c32f-4f65-afe0-2f6fbdf33d71","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Egy_feligmeddig_oslakos_ferfit_utasitana_ki_Ausztralia","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:02","title":"Egy félig-meddig őslakos férfit utasítana ki Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84d9a4-97df-4a4e-8f1c-b4c25f8a30b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint hétfőn este elérhetővé tette iPhone-okon és iPadeken futó iOS operációs rendszerének új, 12-es verzióját az Apple.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfőn este elérhetővé tette iPhone-okon és iPadeken futó iOS operációs rendszerének új, 12-es...","id":"20180917_apple_ios_12_letoltes_iphone_ipad_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe84d9a4-97df-4a4e-8f1c-b4c25f8a30b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8bc03b-5c00-4114-a497-795f186ba244","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_apple_ios_12_letoltes_iphone_ipad_frissites","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:38","title":"Ha iPhone-ja van, most frissítsen: már letölthető az új szoftver, benne új funkciókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34113514-bfe8-40da-b451-485e5e9a382a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180917_65_meztelen_no_a_a_bicikliversenyen_negyven_eve_vettek_fol_a_Queen_botranyos_klipjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34113514-bfe8-40da-b451-485e5e9a382a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cccc695-3638-4a4e-81d8-704524f46ac8","keywords":null,"link":"/elet/20180917_65_meztelen_no_a_a_bicikliversenyen_negyven_eve_vettek_fol_a_Queen_botranyos_klipjet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:57","title":"65 meztelen nő a bicikliversenyen: negyven éve vették föl a Queen botrányos klipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]