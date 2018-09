San Francisco és két kisebb kaliforniai város példáját követve a Los Angeles-i városi tanács 12-0 arányban döntött arról kedden, hogy utasítja a városi ügyészséget a szőrméből készült ruházati termékek és kiegészítők értékesítésének, valamint előállításának betiltásáról szóló rendelet megfogalmazására.

A tervezetet a tanácsnak jóvá kell majd hagynia, valamint Eric Garcetti polgármesternek is alá kell írnia, hogy életbe léphessen. „Los Angeles a világ egyik divatfővárosa, és ha mi itt meg tudjuk ezt valósítani, akkor a világon bárhol máshol is lehetséges" – mondta Paul Koretz tanácstag, a kezdeményezés egyik támogatója, hozzátéve, hogy remélik, hogy New York, Chicago és Miami figyelmét is sikerül felkelteniük – írta az MTI.

Los Angelesben található a világ egyik legnagyobb divatnegyede, amely mintegy négyezer ruházati üzletnek és gyártónak ad otthont, noha ezeknek csupán töredéke árul szőrmetermékeket. A tervek szerint a korlátozás 2019 januárjában lépne életbe és a kiskereskedők 2020-ig kapnának haladékot a készleten lévő szőrmeáruk eladására. A használt szőrmetermékek értékesítésére nem vonatkozna a korlátozás.

A városi tanács egyelőre mérlegeli, hogy bizonyos termékek kivételt élvezzenek-e a szabály alól, például a vallási célokra használt kiegészítők, mint az ortodox zsidók szőrmekalapja. Az utcaképben maximum ez hozna látványos változást, Los Angelesben ugyanis a hőmérséklet télen sem megy 10 Celsius-fok alá.

A Los Angeles szomszédságában fekvő West Hollywood 2011 novemberében került a nemzetközi figyelem középpontjába, mint az első amerikai város, amely betiltotta a szőrméből készült ruházati termékek árusítását. Berkeley 2017-ben, San Francisco idén márciusban követte a példáját.