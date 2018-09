Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három vádlott felmosóvizet itatott, csikkeket etetett a sértettel. Volt, hogy kikötözték, ütötték, rugdosták, ugráltak a testén és ájulásig fojtogatták. 12 napig kegyetlenkedtek vele, ami a halálát okozta.","shortLead":"A három vádlott felmosóvizet itatott, csikkeket etetett a sértettel. Volt, hogy kikötözték, ütötték, rugdosták...","id":"20180917_halalra_kinozta_zarkatarsat_harom_szombathelyi_rab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d944ab2-fec1-460e-995f-f77595ba30ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_halalra_kinozta_zarkatarsat_harom_szombathelyi_rab","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:32","title":"Halálra kínozta zárkatársát három szombathelyi rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253655d4-4146-46c4-8aa7-d57e2f5429a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Buda legnagyobb bevásárlóközpontjában, a bruttó 137 ezer négyzetméteres Etele Plaza kínálatában jelenik meg a legtöbb nagy divatmárka egy helyen Magyarországon.","shortLead":"Buda legnagyobb bevásárlóközpontjában, a bruttó 137 ezer négyzetméteres Etele Plaza kínálatában jelenik meg a legtöbb...","id":"20180918_Okosplaza_epul_48_milliard_forintbol_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=253655d4-4146-46c4-8aa7-d57e2f5429a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b38fae-ea39-4586-874b-512b6810ef4d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180918_Okosplaza_epul_48_milliard_forintbol_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:26","title":"Okospláza épül 48 milliárd forintból Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8e8e63-350f-4dc0-bc76-9f4df2a7b8ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Civilek írtak levelet Pintér Sándornak, hogy a minisztérium ne várja meg, amíg katasztrófa lesz, a tárca dolga éppen annak megelőzése volna. A hordók már tíz éve ott állnak a halasi udvarban, most a Greenpeace levele után, úgy tudjuk, hogy a katasztrófavédelem körülnézett ott.","shortLead":"Civilek írtak levelet Pintér Sándornak, hogy a minisztérium ne várja meg, amíg katasztrófa lesz, a tárca dolga éppen...","id":"20180918_A_belugyminisztert_surgetik_az_ezer_tonna_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa8e8e63-350f-4dc0-bc76-9f4df2a7b8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3114a6a3-ed42-42f7-8993-3e6877b2d8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_A_belugyminisztert_surgetik_az_ezer_tonna_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:15","title":"A belügyminisztert sürgetik az ezer tonna kiskunhalasi veszélyes hulladék ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","shortLead":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","id":"20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35020f33-58ae-403b-97e4-cd2249a119fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:26","title":"Egyelőre megússza a kormány, hogy az EU-csúcs elé kerüljön a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 20-án két budapesti helyszínen is elcsíphetjük a sztárt.","shortLead":"Szeptember 20-án két budapesti helyszínen is elcsíphetjük a sztárt.","id":"20180918_Jovok_Budapest__ismet_magyarul_uzent_rajongoinak_Terence_Hill","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cfd77c-d828-4fd8-98b7-9cba9a3347a1","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Jovok_Budapest__ismet_magyarul_uzent_rajongoinak_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:19","title":"\"Jövök, Budapest!\" – ismét magyarul üzent rajongóinak Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapos csúcsra erősödött a forint, de még így is 322 forintot kell fizetni egy euróért.","shortLead":"Hónapos csúcsra erősödött a forint, de még így is 322 forintot kell fizetni egy euróért.","id":"20180918_Egy_honapja_nem_volt_ilyen_eros_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cebd93-26ad-4881-b30b-f6ccaa8a9373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egy_honapja_nem_volt_ilyen_eros_a_forint","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:41","title":"Egy hónapja nem volt ilyen erős a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még augusztusban. A hvg.hu információi szerint a feladatok elvégzésére Szakácsnak már csak nehezített terepen lesz módja. Orbán Viktor ugyanis Kötcsén elmondta: a művészek az alkotással foglalkozzanak, egyébként is rég a Fidesznél van minden forrás és lehetőség. A kultúrharc véres kardját hordókra nincs szükség. A Magyar Időknél a jelek szerint megértették az idők (és a megrendelő) szavát.","shortLead":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még...","id":"20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caefe1f7-bc53-44d2-b14b-4c20b2d0e1ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:23","title":"Kinek a szájkosara? Orbán Viktornak elege lett a kultúrharcoló Szakács Árpádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd1121c-e091-4f54-a08f-21d47d440d40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, sosem lehet elég korán kezdeni.","shortLead":"Úgy tűnik, sosem lehet elég korán kezdeni.","id":"20180919_karacsonyi_keszulodes_karacsonyfadisz_szeptember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd1121c-e091-4f54-a08f-21d47d440d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0d7287-fd4d-45d9-8e01-284af1301b41","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_karacsonyi_keszulodes_karacsonyfadisz_szeptember","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:24","title":"Karácsony szeptemberben? Ebben a pesti üzletben már készülnek az ünnepre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]