Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éve kiszivárgott őszödi beszédről készített felmérést a Nézőpont Intézet. Egyre több embernek tetszenek az akkor elmondott szavak.","shortLead":"A 12 éve kiszivárgott őszödi beszédről készített felmérést a Nézőpont Intézet. Egyre több embernek tetszenek az akkor...","id":"20180917_A_valasztok_otode_nem_tudja_ki_mondta_az_oszodi_beszedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb5663b-95de-4d73-8757-0b3ab266e378","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_A_valasztok_otode_nem_tudja_ki_mondta_az_oszodi_beszedet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:39","title":"A választók ötöde nem tudja, ki mondta az őszödi beszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik, az Új-Zélandon élő hegyvidéki papagáj, maori nyelven kea, jóval okosabb lehet, mint azt eddig vélték.","shortLead":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik...","id":"20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da307dda-f5e4-4e9f-ad0d-0d7d0cfbd92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:40","title":"A kea sokkal okosabb, mint eddig gondolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak két ország van az EU-ban, ahol jobban drágult a munkaerő, mint itt.","shortLead":"Csak két ország van az EU-ban, ahol jobban drágult a munkaerő, mint itt.","id":"20180917_Nagyot_dragult_a_magyar_munkaero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e6315-b944-47f4-90bb-1816a44ceecf","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Nagyot_dragult_a_magyar_munkaero","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:47","title":"Nagyot drágult a magyar munkaerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f4f3c4-0cee-4bfd-8025-8d277a8f6e97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most épp a dinoszauruszok iránt fokozott az érdeklődése.","shortLead":"Most épp a dinoszauruszok iránt fokozott az érdeklődése.","id":"20180919_Gyorgy_herceg_igazi_rajongo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f4f3c4-0cee-4bfd-8025-8d277a8f6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23285ed-7896-47d4-bd6a-119bcdae5beb","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Gyorgy_herceg_igazi_rajongo","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:31","title":"György herceg igazi rajongó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük sem ismerte el bűnösségét, a vád különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés.","shortLead":"Egyikük sem ismerte el bűnösségét, a vád különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés.","id":"20180917_Brutalis_modon_hetekig_kinozta_zarkatarsat_harom_szombathelyi_rab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2ebed0-5afd-41e0-99ae-4fcc4fa76154","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Brutalis_modon_hetekig_kinozta_zarkatarsat_harom_szombathelyi_rab","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:41","title":"Brutális módon, hetekig kínozta zárkatársát három szombathelyi rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön elfogulatlannak tartja a jelentést? - teszi fel a kérdést az összes megyei lap online felülete.","shortLead":"Ön elfogulatlannak tartja a jelentést? - teszi fel a kérdést az összes megyei lap online felülete.","id":"20180917_Meszaros_Lorinc_osszes_hirportaljan_a_Sargentinijelentesrol_szavaztatjak_az_olvasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5a7fb8-768c-4a86-9ca0-5a1250deaf54","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Meszaros_Lorinc_osszes_hirportaljan_a_Sargentinijelentesrol_szavaztatjak_az_olvasokat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:53","title":"Mészáros Lőrinc megyei hírportáljain a Sargentini-jelentésről szavaztatják az olvasókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd2983-7883-4323-8c0c-0b71c9c6f1c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ vizeiben élő tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet egy ausztrál kutatás szerint.","shortLead":"A világ vizeiben élő tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet...","id":"20180917_tengeti_teknosok_muanyageves_csiro_muanyag_darabok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edfd2983-7883-4323-8c0c-0b71c9c6f1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43cf998-8af2-421a-8818-7a12907b65c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_tengeti_teknosok_muanyageves_csiro_muanyag_darabok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:03","title":"A tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan falu, amelyik csak idén kapott kártérítést.","shortLead":"Van olyan falu, amelyik csak idén kapott kártérítést.","id":"20180917_Meg_iden_is_nyogik_az_adofizetok_a_roszkei_keritest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179dba8e-f336-4b11-90d8-f93e322fe5e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Meg_iden_is_nyogik_az_adofizetok_a_roszkei_keritest","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:07","title":"Még idén is nyögik az adófizetők a röszkei kerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]