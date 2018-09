India leggazdagabb embere, Mukes Ambani, aki a Forbes listáján a negyedik leggazdagabb, 400 millió dollárból építette meg a világ legdrágább házát Mumbaiban.

Az épületben van táncstúdió, mozi és akkora föld alatti parkoló, ahol 160 autó is elfér – írja a Wall Street Journal. Megemlítik az építkezés valójában nem került 400 millió dollárba, a végső ár Mumbai csillagászati ingatlanárainak köszönhetően lett ilyen magas. Azt is írják, hogy egy komolyabb cégnél is több alkalmazott, összesen 600 ember költözött Mukesh Ambanin, feleségén és három gyerekén kívül az új házba.

Az épület sokkal inkább hasonlít egy toronyházhoz, mint egy fényűző kúriához. Tulajdonosáról annyit tudni, hogy több cége is van Indiában. A Forbes úgy becsüli, 29 milliárd dolláros vagyona van, nem meglepő, hogy országában nem mindenki rajong érte. Az egyik hely lap újságírója szerint ez a ház is csak azért kellett neki, hogy az egóját növelje vele, míg más azzal mentegette a férfit, hogy egy olyan hihetetlenül gazdag ember, mint Mukes Ambani, nem sétálhat csak úgy be egy moziba, kell neki egy saját vetőterem.

Mukes Ambaniről nemrégiben a Bloomberg is írt: 44,3 milliárd dollárra becsülte a vagyonát, ezzel őt tartotta Ázsia leggazdagabb emberének.

Ambani tulajdonát képezi a Mumbai Indians krikettcsapat is.

Korábban akkor írtunk róla, amikor több mint 100 ezer telekommunikációs tornyot épített Indiában, és rendkívül kedvező feltételekkel alapította meg saját telekommunikációs vállalatát.