[{"available":true,"c_guid":"cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak két ország van az EU-ban, ahol jobban drágult a munkaerő, mint itt.","shortLead":"Csak két ország van az EU-ban, ahol jobban drágult a munkaerő, mint itt.","id":"20180917_Nagyot_dragult_a_magyar_munkaero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e6315-b944-47f4-90bb-1816a44ceecf","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Nagyot_dragult_a_magyar_munkaero","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:47","title":"Nagyot drágult a magyar munkaerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441203b2-989d-415b-b8de-e51bfa8e2c4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pjotr Verzilovot szombat este óta egy berlini kórház intenzív osztályán kezelik, miután Oroszországban előző héten rosszul lett. Már akkor felmerült a gyanú, hogy a Pussy Riot aktivistáját megmérgezték, most pedig az őt kezelő német orvosok is azt nyilatkozták, hogy nagyon nagy valószínűséggel, valóban mérgezésről van szó.","shortLead":"Pjotr Verzilovot szombat este óta egy berlini kórház intenzív osztályán kezelik, miután Oroszországban előző héten...","id":"20180918_A_nemet_orvosok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_Pussy_Riot_tagjat_megmergeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=441203b2-989d-415b-b8de-e51bfa8e2c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86f4fd7-e039-4aaf-8bde-643947116eab","keywords":null,"link":"/elet/20180918_A_nemet_orvosok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_Pussy_Riot_tagjat_megmergeztek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:37","title":"A német orvosok szerint nagyon valószínű, hogy a Pussy Riot tagját megmérgezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5ef721-864c-4004-8bda-3f56d36f5608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Ráhel és Tiborcz István második gyermekéről eddig csak azt lehetett tudni, hogy hétfő reggel született, a neméről még nem írt az eseményről elsőként tudomást szerző Blikk. ","shortLead":"Orbán Ráhel és Tiborcz István második gyermekéről eddig csak azt lehetett tudni, hogy hétfő reggel született, a neméről...","id":"20180918_Kislany_lett_a_harmadik_Orbanunoka_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e5ef721-864c-4004-8bda-3f56d36f5608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61477091-5021-40d5-aa13-4e559cc833aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Kislany_lett_a_harmadik_Orbanunoka_is","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:53","title":"Kislány lett a harmadik Orbán-unoka is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírust eddig 64 állattartó telepen mutatták ki.","shortLead":"A vírust eddig 64 állattartó telepen mutatták ki.","id":"20180917_Orszagszerte_fertozi_a_lovakat_a_nyugatnilusi_laz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f287f931-27f4-40f9-bb7f-380bbe1be385","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orszagszerte_fertozi_a_lovakat_a_nyugatnilusi_laz","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:15","title":"Országszerte fertőzi a lovakat a nyugat-nílusi láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e479542-55a2-47f6-9fd1-ee9c400ab4c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi a Fő téren, illetve egy benzinkútnál mutogatta magát szeméremsértő módon Budakeszin.","shortLead":"A férfi a Fő téren, illetve egy benzinkútnál mutogatta magát szeméremsértő módon Budakeszin.","id":"20180918_Elfogtak_a_budakeszi_mutogatost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e479542-55a2-47f6-9fd1-ee9c400ab4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e59fc6-3cab-43e0-a092-c327a3aa31b0","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Elfogtak_a_budakeszi_mutogatost","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:02","title":"Elfogták a budakeszi mutogatóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs olyan nagyobb kereskedelmi vállalat, amely profitot termelne az internetes élelmiszer-rendelésen.","shortLead":"Nincs olyan nagyobb kereskedelmi vállalat, amely profitot termelne az internetes élelmiszer-rendelésen.","id":"20180918_Nekunk_bejon_de_a_boltok_keptelene_profitot_termelni_a_hazhozszallitason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b15f1a-6cf7-41ce-99c8-1c9dfdd3bcc5","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Nekunk_bejon_de_a_boltok_keptelene_profitot_termelni_a_hazhozszallitason","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:09","title":"Nekünk bejön, de a boltok képtelenek profitot termelni a házhozszállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn közleményben jelentette be, hogy 200 milliárd dollár értékű kínai importtermékekre készül 10 százalékos védővámot kivetni.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn közleményben jelentette be, hogy 200 milliárd dollár értékű kínai importtermékekre...","id":"20180918_donald_trump_kina_import_vedovamok_kereskedelmi_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0840bbad-a428-4243-a8b3-92b86a8713b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_donald_trump_kina_import_vedovamok_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:27","title":"Tovább durvul Trump kereskedelmi háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b3a52b-11ce-4ecc-a39c-57528d1123a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A látogatókat és a környéken élőket zavarta, hogy a sörbiciklikkel közlekedők rendszeresen hangoskodnak és szemetelnek.","shortLead":"A látogatókat és a környéken élőket zavarta, hogy a sörbiciklikkel közlekedők rendszeresen hangoskodnak és szemetelnek.","id":"20180917_Kitiltottak_a_beerbikeokat_a_Nepszigetrol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b3a52b-11ce-4ecc-a39c-57528d1123a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3686a9-22e2-4137-881b-ec6c69379342","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kitiltottak_a_beerbikeokat_a_Nepszigetrol_is","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:50","title":"Kitiltották a beerbike-okat a Népszigetről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]